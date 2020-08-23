Ana Maria Braga exibe túmulo em que enterrou companheiras: 'Saudades'

Ana Maria Braga decidiu mostrar na internet onde estão suas duas amadas companheiras - Belinha e Sombrinha, duas cadelinhas. A apresentadora da Globo exibiu o túmulo pet com os restos mortais das cachorras no Instagram e as homenageou.
"Em memória da Belinha e Sombrinha. Saudades das meninas...", escreveu a loira no post do Instagram que ganhou uma enxurrada de comentários de apoio em poucos minutos. Belinha, a mais conhecida, era um poodle que morreu há cinco anos.
"Que tristeza é perder nossos bichinhos", disse uma. Outra, comentou: "Nossa, nem sabia que a Sombrinha tinha ido". Um seguidor ainda observou: "Deus tem um propósito para todas as coisas".