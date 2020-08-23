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Emocionou!

Ana Maria Braga exibe túmulo em que enterrou companheiras: 'Saudades'

Emocionada, apresentadora da Globo mostrou onde estão os restos mortais de Belinha e Sombrinha, suas cachorrinhas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 ago 2020 às 12:51

Publicado em 23 de Agosto de 2020 às 12:51

A apresentadora Ana Maria Braga
A apresentadora Ana Maria Braga Crédito: Reprodução/Instagram @anamaria16
Ana Maria Braga decidiu mostrar na internet onde estão suas duas amadas companheiras - Belinha e Sombrinha, duas cadelinhas. A apresentadora da Globo exibiu o túmulo pet com os restos mortais das cachorras no Instagram e as homenageou. 
"Em memória da Belinha e Sombrinha. Saudades das meninas...", escreveu a loira no post do Instagram que ganhou uma enxurrada de comentários de apoio em poucos minutos. Belinha, a mais conhecida, era um poodle que morreu há cinco anos. 

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"Que tristeza é perder nossos bichinhos", disse uma. Outra, comentou: "Nossa, nem sabia que a Sombrinha tinha ido". Um seguidor ainda observou: "Deus tem um propósito para todas as coisas". 
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Em memória da Belinha e Sombrinha. Saudades das meninas...

Uma publicação compartilhada por Ana Maria Braga (@anamaria16) em

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