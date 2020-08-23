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Manu Gavassi teria recebido meio milhão de reais para ficar loira

À revista Quem, assessoria não confirma, mas também não nega cachê informado pelo colunista Fefito
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 ago 2020 às 09:04

Publicado em 23 de Agosto de 2020 às 09:04

A artista Manu Gavassi
A artista Manu Gavassi Crédito: Reprodução/Instagram @manugavassi
Manu Gavassique causou ao lançar Deve Ser Horrível Dormir Sem Mim com Gloria Groove recentemente e surgiu ao lado do ex, o ator capixaba Chay Suede, teria recebido nada menos que R$ 500 mil para mudar a cor do cabelo. Agora, loira, a cantora de 27 anos ganhou o cachê de uma marca de cosméticos, segundo informações do colunista Fefito. 
A campanha de marketing teria incluído a criação da persona da ex-BBB, a Malu Gabatti, que tomou conta das redes sociais da jovem nos últimos dias. O clipe da música que Manu lançou também ganhou patrocínio no Tik Tok. 

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À revista Quem, a assessoria de Manu não confirmou nem negou o valor do cachê. "Na verdade, todos os contratos da Manu são sigilosos, não falamos sobre valores", afirmou o contato. 

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