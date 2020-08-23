Manu Gavassi teria recebido meio milhão de reais para ficar loira

Manu Gavassi, que causou ao lançar Deve Ser Horrível Dormir Sem Mim com Gloria Groove recentemente e surgiu ao lado do ex, o ator capixaba Chay Suede, teria recebido nada menos que R$ 500 mil para mudar a cor do cabelo. Agora, loira, a cantora de 27 anos ganhou o cachê de uma marca de cosméticos, segundo informações do colunista Fefito.
A campanha de marketing teria incluído a criação da persona da ex-BBB, a Malu Gabatti, que tomou conta das redes sociais da jovem nos últimos dias. O clipe da música que Manu lançou também ganhou patrocínio no Tik Tok.
À revista Quem, a assessoria de Manu não confirmou nem negou o valor do cachê. "Na verdade, todos os contratos da Manu são sigilosos, não falamos sobre valores", afirmou o contato.