Manu Gavassi teria recebido meio milhão de reais para ficar loira

A campanha de marketing teria incluído a criação da persona da ex-BBB, a Malu Gabatti, que tomou conta das redes sociais da jovem nos últimos dias. O clipe da música que Manu lançou também ganhou patrocínio no Tik Tok.

À revista Quem, a assessoria de Manu não confirmou nem negou o valor do cachê. "Na verdade, todos os contratos da Manu são sigilosos, não falamos sobre valores", afirmou o contato.