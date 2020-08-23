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Bastidores de clipe

Manu Gavassi posta foto com o ex, Chay Suede, e Laura Neiva

Ex-BBB surgiu com o ator capixaba e sua atual esposa em clique dos bastidores de Deve Ser Horrível Dormir Sem Mim, clipe fruto de parceria com Gloria Groove
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 ago 2020 às 08:23

Publicado em 23 de Agosto de 2020 às 08:23

Laura Neiva, Chay Suede e Manu Gavassi: bastidores do clipe Deve Ser Horrível Dormir Sem Mim
Laura Neiva, Chay Suede e Manu Gavassi: bastidores do clipe Deve Ser Horrível Dormir Sem Mim Crédito: Reprodução/Instagram @manugavassi
Manu Gavassi lançou, na última sexta (21), seu mais novo clipe, Deve Ser Horrível Dormir Sem Mim, em parceria com a drag queen Gloria Groove. Mas a ex-BBB quis também mostrar que está com o nível de amadurecimento lá em cima quando se trata de relacionamentos passados. 
A ex-sister, que deu o que falar nas redes sociais, montou o curta todo sob a influência de sua persona, Malu Gabatti, mas o que mais chamou a atenção do público foi o fato de seu ex, o ator capixaba Chay Suede, aparecer nas imagens acompanhado da atual esposa, a também atriz Laura Neiva

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No sábado (22), Manu usou a web para agradecer ao público pelo sucesso do single e aproveitou para compartilhar fotos dos bastidores da gravação. Em um dos cliques, surgiu ao lado do bonitão e de Laura. 

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