'Só mudar de canal', diz Marcelo Serrado a seguidora que criticou novela

O ator Marcelo Serrado, 53 anos, interpretou o "Crô" na novela da Globo Crédito: Globo/Paulo Belote

Nesta sexta-feira (21), Marcelo Serrado, 53, compartilhou com seus seguidores uma cena entre Crô e Tereza Cristina, personagens vividos por ele e Christiane Torloni, 63, respectivamente, em "Fina Estampa" (Globo). "Amores , um pouco mais de humor pra vocês ! Sempre mandando algo aqui pra vocês abrirem um sorriso em tempos difíceis! Vai passar", postou.

Entre elogios, uma internauta resolveu fazer duras críticas à novela. "É que essa novela foi um fracasso desde a primeira vez que passou. Roteiro fraco, atuações artificiais e forçadas e histórias que não emocionam o telespectador". Serrado estava atento aos comentários e rebateu à mulher.

"Querida! A novela foi sucesso e ainda é! Crô ganhou todos os prêmios na época, todos! E foi ainda memes, figurinhas , as pessoas fantasiadas de Crô no Carnaval", iniciou o artista, citando os ritmistas da escola de samba carioca São Clemente, que se caracterizaram em homenagem ao personagem no Carnaval de 2013.

Ele continuou seu relato ressaltando que o personagem leva alegria a muitas pessoas. "Imagina o que é isso para um ator? Uma senhora tinha câncer na época (dona Angela) do interior de SP e alegria era quando Crô aparecia! Hoje muitos ficam felizes quando ele aparece e leva alegria! Pense nisso, meu amor! Beijo grande", explicou.

A polêmica continuou com outros seguidores elogiando Serrado. Para encerrar o assunto, o ator resolveu bloquear a internauta e ainda mandou um recado para os insatisfeitos com a trama de Aguinaldo Silva, 77: "Existe uma coisa chamada dedo! Só mudar de canal", concluiu.

A polêmica em torno da reprise de "Fina Estampa" teve seu auge quando Marco Pigossi, 31, resolveu criticar a trama, dizendo sentir vergonha de ter feito o folhetim. Em live no canal GNT, ele conta que até das mechas loiras que ele tinha no cabelo dá vergonha. Na trama, Pigossi vive Rafael, empresário que já até foi preso após fraudar a empresa de motos. Depois, muda de vida e de caráter pelo amor de Amália (Sophie Charlotte)

"É a melhor coisa, porque você não está preparado mesmo, você é um péssimo ator ainda. Eu era. Sei lá, tinha tanto para aprender", começou.