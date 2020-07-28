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Guaracy de "Fina Estampa"

Paulo Rocha, de 'Fina Estampa', deixa a Globo para novela em Portugal

Ator português, que também está no ar em 'Totalmente Demais', assinou com a SIC

Publicado em 28 de Julho de 2020 às 08:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jul 2020 às 08:03
Guaracy (Paulo Rocha) e Griselda (Lília Cabral) em cena de Fina Estampa, novela da Globo
Guaracy (Paulo Rocha) e Griselda (Lília Cabral) em cena de Fina Estampa, novela da Globo Crédito: Reprodução/Instagram @paulorochareal
Após quase dez anos fazendo novelas na Globo, o ator português Paulo Rocha, 43, deixou a emissora para voltar a Portugal onde assinou com o canal SIC. Ele vai protagonizar uma novela no país. A novidade foi anunciada por Rocha na manhã desta segunda (27), no programa Casa Feliz, da TV Portuguesa.
O ator, que estreou na Globo em 2011 como Guaracy na novela "Fina Estampa" (que atualmente é reprisada), disse que há tempos conversava com a SIC sobre um possível retorno. O fator decisivo para isso acontecer agora, segundo ele, foi o fato de novos projetos na emissora brasileira terem sido adiados para 2021.
"Infelizmente, por causa da pandemia, os projetos que iam arrancar aqui na Globo deram uma parada e foram todos adiados para março. Assim que tive essa notícia, eu entrei em contato com a SIC e disse que aquele momento que tanto esperávamos seria possível", afirmou.
O ator deu a entrevista de sua casa, no Rio de Janeiro, e contou que deve voltar para Portugal entre a segunda quinzena de agosto e o início de setembro. Além de estar em "Fina Estampa", ele também pode ser visto como o vilão Dino, de "Totalmente Demais" (2015) -diferentemente de Guaracy, esse personagem não tem sotaque português.

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Rocha apareceu também na novela "Novo Mundo" (2017), como o general Avilez. O seu último trabalho na Globo foi no remake de "Éramos Seis", trama que terminou em março deste ano.
"É com enorme prazer que eu anuncio o meu regresso, quase uma década depois, um regresso particularmente feliz, porque vou regressar não só ao meu país, mas a uma casa [a emissora SIC] que conheço bem, onde fui muito feliz e tenho muitos amigos, para abraçar um projeto incrível, que está a me deixar bastante ansioso", disse ele.
Procurada, a Globo afirmou que Paulo Rocha "tem abertas as portas da empresa para atuar em futuros projetos em nossas múltiplas plataformas".

BAIXA EM SALVA-SE QUEM PUDER

Além de Rocha, em junho, outro ator português anunciou o seu retorno para Portugal. Foi José Condessa, 23, que deixou a novela "Salve-se quem Puder". Na trama das sete da Globo, ele interpretava o personagem Juan.
Segundo a emissora, o ator já tinha assumido compromissos em Portugal para quando terminasse a trama, mas com a pandemia do novo coronavírus e as interrupções das gravações, ele não terá como finalizar a sua participação na história.
"A Globo já estava ciente do compromisso do ator, mas não foi possível conciliar as agendas, infelizmente" informou a emissora em nota.
Segundo a colunista Patricia Kogut, do jornal O Globo, Daniel Ortiz, autor de "Salve-se quem Puder", teve de reescrever quase 40 capítulos da trama por causa da saída do personagem. Ainda de acordo com a colunista, Condessa será protagonista de uma novela da TVI, de Portugal.
À reportagem, Condessa disse que não era desta maneira que ele gostaria de finalizar o projeto, mas a pandemia do novo coronavírus bagunçou tudo. Ele confirmou que desde o início a Globo sabia sobre os seus compromissos em Portugal. "Eu sempre estive em contato com a emissora para, juntos, encontrarmos uma solução. Tenho muito apreço pelos meus colegas de elenco e toda equipe, assim como pela emissora, que me recebeu tão bem, e pelo público brasileiro. Nunca esquecerei a forma como todos me acolheram e me acarinharam desde o primeiro momento", afirmou ele, em nota.

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