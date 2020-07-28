'Te amamos, minha filha', diz mulher de Adnet ao anunciar gravidez

Patrícia Cardoso e o esposo, o humorista Marcelo Adnet Crédito: Site Carnavalesco/Reprodução/Instagram @luiza_adnet

Patrícia Cardoso, mulher do humorista Marcelo Adnet , anunciou na noite desta segunda-feira (27) que está grávida. O casal, que está junto desde 2017, vai ter uma menina.

A esposa de Adnet postou uma imagem no Instagram com a barriga à mostra e escreveu: "Só sei que a cada dia que passa te amamos mais, minha filha. Obrigada, vida".

Adnet não se manifestou nas redes sociais sobre a gestação. O humorista tem feito sucesso com o programa Sinta-se em Casa, com esquetes de humor que ele faz diariamente para o Globoplay, em que imita políticos e personalidades e satiriza questões atuais.