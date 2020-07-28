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'Te amamos, minha filha', diz mulher de Adnet ao anunciar gravidez

Adnet não se manifestou nas redes sociais sobre a gestação

Publicado em 28 de Julho de 2020 às 07:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jul 2020 às 07:57
Patrícia Cardoso e o esposo, o humorista Marcelo Adnet em festividade do Carnaval 2020
Patrícia Cardoso e o esposo, o humorista Marcelo Adnet Crédito: Site Carnavalesco/Reprodução/Instagram @luiza_adnet
Patrícia Cardoso, mulher do humorista Marcelo Adnet, anunciou na noite desta segunda-feira (27) que está grávida. O casal, que está junto desde 2017, vai ter uma menina.
A esposa de Adnet postou uma imagem no Instagram com a barriga à mostra e escreveu: "Só sei que a cada dia que passa te amamos mais, minha filha. Obrigada, vida".
Adnet não se manifestou nas redes sociais sobre a gestação. O humorista tem feito sucesso com o programa Sinta-se em Casa, com esquetes de humor que ele faz diariamente para o Globoplay, em que imita políticos e personalidades e satiriza questões atuais.

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Antes do relacionamento com Cardoso, Adnet foi casado com a também humorista Dani Calabresa por seis anos. Eles não tiveram filhos.

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