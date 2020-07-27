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Anitta curte balada na Croácia ao lado de amigas e da ex-BBB Ariadna

Cantora postou vídeos de uma boate noturna na madrugada desta segunda (27)

Publicado em 27 de Julho de 2020 às 15:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jul 2020 às 15:07
Anitta posa agarrada a Lucas Omulek
Anitta posa agarrada a Lucas Omulek Crédito: Instagram/larybottino
Após anunciar o término com Gui Araújo, Anitta, 27, embarcou para uma nova viagem com as amigas para a Croácia. A cantora, que foi à Europa também por conta de compromissos profissionais, está aproveitando as horas vagas para curtir com as amigas agora que está solteira.
Nesta madrugada de segunda (27), a voz de "Desce pro Play" foi para a balada na companhia da ex-BBB e modelo Ariadna. Em suas redes sociais, Anitta compartilhou um vídeo nos Stories dentro de uma boate noturna e Ariadna também postou vídeos do mesmo lugar.
A noite parece ter sido pra lá de animada. Anitta gravou a amiga ex-BBB aos beijos com um gringo, mas no entanto, não apareceu fazendo o mesmo. Ela estaria se relacionando com um novo affair, Lucas Omulek. No final de semana a cantora carioca posou agarradinha com o fotógrafo durante um jantar na cidade de Hvar.
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Ariadna Arantes beija muito em balada na Croácia. ?

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Além deste registro, Anitta compartilhou também uma série de vídeos no stories de sua conta no Instagram, no qual Lucas aparece em seu quarto de hotel junto a outros amigos, assistindo à segunda temporada de sua série, "Vai, Anitta" (Netflix).
A influenciadora Laryssa Botino, amiga que acompanha Anitta na viagem, também tem publicado uma série de vídeos nas redes sociais de como tem sido a rotina delas na Croácia. As amigas estão cumprindo 14 dias de quarentena no país europeu para evitar a disseminação do novo coronavírus.

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Na segunda-feira passada, Anitta anunciou que seu relacionamento com o apresentador MTV havia chegado ao fim. Em conversa com o canal E!, ela afirmou que está solteira. "O que todo mundo está perguntando é se você está sozinha, está solteira, ou está com o Guilherme", perguntou a apresentadora da live. "Sabia que esta pergunta viria. Sim, estou solteira".

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