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Anitta posa agarrada a Lucas Omulek, apontado como novo affair da cantora

Fotógrafo francês é apontado como novo affair da cantora
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jul 2020 às 18:06

Publicado em 26 de Julho de 2020 às 18:06

Anitta posa agarrada a Lucas Omulek
Anitta posa agarrada a Lucas Omulek Crédito: Instagram/larybottino
Anitta tem aproveitado o período que passa na Croácia. A cantora, que está na Europa por conta de compromissos profissionais, tem postado fotos em praias paradisíacas e pontos turísticos ao lado de amigos e também de seu suposto novo affair, Lucas Omulek.
Ela posou agarradinha com o artista plástico durante um jantar na cidade de Hvar na noite deste sábado (25). A cantora compartilhou também uma série de vídeos no Stories, de sua conta no Instagram, no qual Lucas aparece em seu quarto de hotel junto a outras amigos, assistindo à segunda temporada de sua série, "Vai, Anitta" (Netflix).

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Além de falar do programa que narra sua vida, a cantora apresentou Omulek a seus seguidores: "O Lucas é francês, mas ele fala português, porque a mãe dele é brasileira. Tem muitas palavras que ele não sabia, mas está aprendendo com a gente," explicou Anitta.
Segundo a artista, a nova temporada de "Vai Anitta", será mais realista. "Está bem intimista, real. Eu estava solteira, então pedi para colocar um sticker na cara dos 700 boys que passaram durante a gravação dessa temporada, mas finjam que é o mesmo. Tem uma hora que apareço meio pelada, na abertura já apareço meio pelada," adiantou a cantora.
Ver essa foto no Instagram

Nada de errado, tudo certo

Uma publicação compartilhada por Lucas Omulek (@lucas.omulek) em

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