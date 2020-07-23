Anitta e fotógrafo apontado como novo affair postam fotos na Croácia

Os rumores começaram após fotos de ambos e de Laryssa Botino, amiga que acompanha Anitta na viagem, assim como vídeos, mostrarem o grupo nos mesmos pontos turísticos do país europeu, no qual a cantora cumprirá 14 dias de quarentena. Mais cedo, o jornalista Erlan Bastos havia apontado em seu Twitter sobre um possível affair entre os dois, que não foi confirmado até o momento.