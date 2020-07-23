Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Uau!

Anitta e fotógrafo apontado como novo affair postam fotos na Croácia

Cantora viajou para cumprir compromissos profissionais na Europa nesta terça-feira (21)

Publicado em 23 de Julho de 2020 às 17:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jul 2020 às 17:28
O fotógrafo Lucas Omulek e a cantora Anitta
Montagem A GAZETA Crédito: O fotógrafo Lucas Omulek e a cantora Anitta
Após a assessoria de Anitta, 27, confirmar que a cantora embarcou com uma amiga rumo à Europa na noite de terça-feira (21), surgem rumores de que não seriam apenas compromissos profissionais que motivaram a viagem da artista. Internautas notaram que Anitta e Lucas Omulek, artista plástico e fotógrafo, estariam juntos na Croácia.
Os rumores começaram após fotos de ambos e de Laryssa Botino, amiga que acompanha Anitta na viagem, assim como vídeos, mostrarem o grupo nos mesmos pontos turísticos do país europeu, no qual a cantora cumprirá 14 dias de quarentena. Mais cedo, o jornalista Erlan Bastos havia apontado em seu Twitter sobre um possível affair entre os dois, que não foi confirmado até o momento.
Nesta segunda-feira (20), Anitta anunciou que seu relacionamento com Gui Araújo terminou. Em conversa com o canal E!, ela afirmou que está solteira. "O que todo mundo está perguntando é se você está sozinha, está solteira, ou está com o Guilherme", perguntou a apresentadora da live. "Sabia que esta pergunta viria. Sim, estou solteira".

Veja Também

Dodô, do Pixote, deixa escapar catarro ao vivo no Encontro e vira meme

Ex-mulher de Elton John pede R$ 19,5 milhões por ter sido citada em autobiografia do cantor

Arícia Silva nega romance com Arthur Aguiar após término do cantor com Mayra Cardi

De acordo com a colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, Gui Araújo não está mais hospedado na casa da cantora desde domingo (19), mas permanecia no Rio de Janeiro, em hotel próximo à casa da artista. Ele chegou a passar parte da quarentena na casa de Anitta e participou do clipe da música "Tócame", lançado no último dia 10 de julho.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Os mistérios de 'As Meninas', a obra mais enigmática de Velázquez
Viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante operação em estrada
Ciclista morre em colisão com carro em Conceição da Barra
Motociclista de 62 anos morre em acidente na ES-320, em Barra de São Francisco
Motociclista morre em acidente em Barra de São Francisco

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados