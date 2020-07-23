Dodô, do Pixote, deixa escapar catarro ao vivo no Encontro e vira meme

O "Encontro com Fátima Bernardes" contou com uma cena inusitada nesta quinta-feira (23). O cantor Dodô, do grupo Pixote, falava da saudade de alguns parentes com bastante emoção durante o quadro "#TBT", em que a apresentadora mostra fotos antigas dos convidados. Até aí, tudo bem. O problema foi quando começou a escorrer catarro de seu nariz, o fazendo passar por um momento constrangedor ao vivo.
Sem reação, a apresentadora Fátima Bernardes tentou disfarçar, mas, os internautas não deixaram por menos. Tanto que o assunto foi parar nos Trending Topics do Twitter, com o cantor virando meme. "Saiu uma melequinha aí, hein Dodô! ECAAA", escreveu um usuário da rede social.
O cantor do grupo Pixote brincou com a situação em seus stories, do Instagram. ""Rapaziada, aconteceu. Na hora da emoção eu estava lá, e foi assim. Eu estou aqui tranquilinho, depois daquele momento, mas tem aquele povo que manda um 'vrau' na rua, a gente vê, né? Tudo bem, está tranquilo, aconteceu, virou manchete", afirmou.