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Televisão

Dodô, do Pixote, deixa escapar catarro ao vivo no Encontro e vira meme

Cantor se emocionou ao ver imagem antiga da família no quadro #TBT e imprevisto aconteceu. Fátima fez cara de nojo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jul 2020 às 14:23

Publicado em 23 de Julho de 2020 às 14:23

O cantor Dodô, do grupo Pixote, se emocionou tanto no
O cantor Dodô, do grupo Pixote, se emocionou tanto no "Encontro com Fátima Bernardes" que o seu nariz acabou escorrendo em rede nacional Crédito: Reprodução/ TV Globo
O "Encontro com Fátima Bernardes" contou com uma cena inusitada nesta quinta-feira (23). O cantor Dodô, do grupo Pixote, falava da saudade de alguns parentes com bastante emoção durante o quadro "#TBT", em que a apresentadora mostra fotos antigas dos convidados. Até aí, tudo bem. O problema foi quando começou a escorrer catarro de seu nariz, o fazendo passar por um momento constrangedor ao vivo.
Sem reação, a apresentadora Fátima Bernardes tentou disfarçar, mas, os internautas não deixaram por menos. Tanto que o assunto foi parar nos Trending Topics do Twitter, com o cantor virando meme. "Saiu uma melequinha aí, hein Dodô! ECAAA", escreveu um usuário da rede social.
O cantor do grupo Pixote brincou com a situação em seus stories, do Instagram. ""Rapaziada, aconteceu. Na hora da emoção eu estava lá, e foi assim. Eu estou aqui tranquilinho, depois daquele momento, mas tem aquele povo que manda um 'vrau' na rua, a gente vê, né? Tudo bem, está tranquilo, aconteceu, virou manchete", afirmou.

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