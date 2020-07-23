Dodô, do Pixote, deixa escapar catarro ao vivo no Encontro e vira meme

O cantor Dodô, do grupo Pixote, se emocionou tanto no "Encontro com Fátima Bernardes" que o seu nariz acabou escorrendo em rede nacional Crédito: Reprodução/ TV Globo

O "Encontro com Fátima Bernardes" contou com uma cena inusitada nesta quinta-feira (23). O cantor Dodô, do grupo Pixote, falava da saudade de alguns parentes com bastante emoção durante o quadro "#TBT", em que a apresentadora mostra fotos antigas dos convidados. Até aí, tudo bem. O problema foi quando começou a escorrer catarro de seu nariz, o fazendo passar por um momento constrangedor ao vivo.

Sem reação, a apresentadora Fátima Bernardes tentou disfarçar, mas, os internautas não deixaram por menos. Tanto que o assunto foi parar nos Trending Topics do Twitter, com o cantor virando meme. "Saiu uma melequinha aí, hein Dodô! ECAAA", escreveu um usuário da rede social.

A cara da Fátima vendo o Dodô com uma melequinha HAHAHAHAHAHAA#Encontro pic.twitter.com/15c89DRm9X — Janderson Soares (@jansoares01) July 23, 2020

O cantor do grupo Pixote brincou com a situação em seus stories, do Instagram. ""Rapaziada, aconteceu. Na hora da emoção eu estava lá, e foi assim. Eu estou aqui tranquilinho, depois daquele momento, mas tem aquele povo que manda um 'vrau' na rua, a gente vê, né? Tudo bem, está tranquilo, aconteceu, virou manchete", afirmou.

TMJ DODO ISSO ACONTECE NAS MELHORES FAMÍLIAS ?????? pic.twitter.com/eY0dy0SP9X — Jonathan Silva (@John10Silva) July 23, 2020

VEJA AS REAÇÕES DOS INTERNAUTAS

Dodô solta um catarro ao vivo no #Encontro

A cara de nojo da Fátima Bernardes falando "opa"... ???? pic.twitter.com/HXoYYdbVLe — Joziele Christiane (@JoJoziele) July 23, 2020

? DESVER O VÍDEO DO DODÔ DO PIXOTE — Camilla de Lucas (@camilladelucas) July 23, 2020

Só consigo ver um fone saindo do nariz do Dodô no #encontro #Pixote pic.twitter.com/WZH23dNH0P — DIEGO MOURA (@umdedodearte) July 23, 2020

Dodô do pixote catarrando ao vivo, gente como a gente #Encontro pic.twitter.com/IbpubYTrBM — tranquileba (@Cesinh0) July 23, 2020

O Dodô soltando um catarro ao vivo gente do céu kkkkkkkkkkk' eu to morrendo de rir #Encontro pic.twitter.com/t1Gkt94epq — ????? (@viniceraa_) July 23, 2020

Aconteceu com Dodô agora no Encontro com Fátima Bernardes . ??



Que nojo ?!! pic.twitter.com/yTq3IDtiZ6 — LISCA DOIDO ?? (@LISCADOIDO) July 23, 2020