Stephany Rosa, conhecida pelo meme da lei seca, morre aos 30 anos

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Floral: @vivi_terapiaintegrativa Óleos essenciais @umamaedoben e @leocimary Gurias, borá fazer aula de automake online e gratuita comigo? obs: eu não me aguentei e fiz a live ao vivo de 35 min, então quem quiser mais perguntas e respostas, ontem a tagarela aqui se empolgou.