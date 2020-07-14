Stephany Rosa, conhecida pelo meme da lei seca, morre aos 30 anos

Stephany Rosa ficou conhecida nas redes sociais em 2012, quando uma reportagem de TV, que mostrava sua reação ao ser parada por uma blitz da Lei Seca, viralizou. O vídeo, que mostrava a mulher bêbada depois da comemoração de seu aniversário de 22 anos, se tornou um meme e atualmente, oito anos depois, existem figurinhas no WhatsApp com a imagem da jovem de Curitiba.
Apesar de sua imagem ser usada, geralmente, em contextos divertidos e alegres, a notícia desta vez é triste. Stephany morreu nesta segunda-feira (13), em Curitiba (PR).
A jovem de 30 anos lutava contra um câncer de ovário desde 2018, e estava internada no Hospital Marcelino Champagnat. A informação de sua morte foi divulgada inicialmente por integrantes de sua família, mas também foi confirmada pela instituição médica.
Stephany estava atuando como consultora de vendas da Mary Kay e usava seu Instagram para falar sobre bem-estar. Em junho, ela iniciou uma campanha virtual com a meta de arrecadar R$ 20 mil para ajudar a pagar seu tratamento. Stephany recebeu apoio de 2.483 pessoas e angariou mais de R$ 121 mil.