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"Está bem"

Ludmilla passa por cirurgia após problema em prótese de silicone

Até o momento, a cantora e sua mulher, a dançarina Brunna Gonçalves, não fizeram nenhuma publicação nas redes sociais para falar sobre o procedimento
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jul 2020 às 15:50

Publicado em 13 de Julho de 2020 às 15:50

A cantora Ludmilla apresenta o Só Toca Top Verão
A cantora Ludmilla apresenta o Só Toca Top Verão Crédito: João Miguel Jr/Globo
A cantora Ludmilla foi internada e precisou passar por uma cirurgia no domingo (12)  após ter um problema em sua prótese de silicone. A assessoria da artista informou apenas que ela está bem e deve receber alta do hospital nos próximos dias.
"Ludmilla teve problemas com sua prótese de silicone e precisou fazer uma cirurgia. Ela passa bem e deve ter alta em breve", informou a assessoria da cantora em nota enviada ao E+, seção de notícias de entretenimento do Portal do jornal O Estado de S. Paulo.
Até o momento, Ludmilla e sua mulher, a dançarina Brunna Gonçalves, não fizeram nenhuma publicação nas redes sociais para falar sobre o procedimento cirúrgico.
No dia 13 de maio, a cantora também foi internada, devido a uma pielonefrite, um problema nos rins. Ela recebeu alta em 17 de maio.
Em julho, as duas testaram positivo para anticorpos do novo coronavírus e descobriram o resultado logo antes de gravar o clipe da música mais recente de Ludmilla, Cobra Venenosa, lançado no dia 3 de julho.

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