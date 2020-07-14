Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Ostentação

Marcos, da dupla com Belutti, exibe mansão luxuosa com quartos temáticos e elevador

Apresentadora Eliana visitou a residência antes da pandemia do coronavírus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jul 2020 às 14:32

Publicado em 14 de Julho de 2020 às 14:32

 No último Programa da Eliana, exibido neste domingo (12), no SBT, a apresentadora fez uma visita à mansão do sertanejo Marcos, dupla com Belutti, localizada no ABC Paulista, na região metropolitana de São Paulo. A gravação aconteceu antes da pandemia do novo coronavírus.
Marcos e esposa, Lu Marchioto Crédito: Reprodução/Instagram
Além de quartos temáticos, a residência luxuosa conta com salão de jogos, piscina suspensa e uma suíte de 142 metros quadrados com um closet distribuído em dois andares. Na gravação, Marcos conta que o imóvel é a realização de um sonho que tem com sua esposa, Lu Marchioto, mãe dos seus três filhos: Léo Marcos, 6, Lizandra, 11, e Larissa, 20.
Juntos desde os 15 anos de idade, o casal adquiriu a mansão há três anos e não pretende se mudar novamente. "Ficaremos velhinhos um dia", explicou Marcos sobre o elevador instalado na casa.

Veja Também

7ª temporada do MasterChef estreia com capixaba na disputa

Polícia: Naya Rivera tirou filho da água, mas não teve força para se salvar

Atriz Claudia Rodrigues é internada em hospital de São Paulo

Um dos cantos preferidos do sertanejo é o salão de jogos; além de um pub, que construiu para passar o tempo com os amigos.

REQUINTE

A cozinha também é uma área queridinha do cantor, que teve como inspiração o estilo americano. "Passamos férias em Orlando e quisemos uma cozinha como as deles. Foi nossa inspiração", contou.
Os quartos dos três filhos do casal foram planejados com o gosto de cada um. A primogênita, Larissa, é apaixonada por artes cênicas e por isso ganhou uma decoração especial com papel de parede do filme "Bonequinha de Luxo" e cortinas que lembram as de teatro.
Os menores, Lizandra e Léo Marcos, por sua vez, ganharam quartos temáticos das princesas e super-heróis, cada um com suas particularidades.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O que se sabe sobre o cessar-fogo de duas semanas entre EUA e Irã
Imagem de destaque
Guns N'Roses em Cariacica: trânsito terá intervenções para show no domingo (12)
Imagem de destaque
Por que Rio de Janeiro pode ter duas eleições para governador neste ano

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados