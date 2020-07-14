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Televisão

7ª temporada do MasterChef estreia com capixaba na disputa

Saulo Sampaio é de Vila Velha e dono de perfil nas redes sociais que tenta tornar o vinho pop. Edição 2020 do programa vai ao ar nesta terça-feira (14)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jul 2020 às 12:39

Publicado em 14 de Julho de 2020 às 12:39

O capixaba Saulo Sampaio vai participar da 7ª temporada do MastreChef
O capixaba Saulo Sampaio vai participar da 7ª temporada do MastreChef Crédito: Divulgação/Band
A 7ª edição do MasterChef chega às telinhas nesta terça-feira (14). Além das novidades no reality devido à pandemia do novo coronavírus (veja algumas no fim do texto), o programa estreia com um capixaba no elenco.
Morando em São Paulo, Saulo Sampaio, de 27 anos, foi selecionado pela produção do programa e aparece logo no primeiro programa da temporada. Nascido em Vila Velha, sendo criado na Praia da Costa, o jovem é formado em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal do Espírito Santo (UFES). 
O capixaba Saulo Sampaio vai participar da 7ª temporada do MastreChef
O capixaba Saulo Sampaio vai participar da 7ª temporada do MastreChef Crédito: Divulgação/Band
Mesmo sem atuar profissionalmente na cozinha, essa é uma das paixões dele. Ele começou a se interessar pela culinária ainda quando criança, aos oito anos, quando aprendeu técnicas de cozinha e novos ingredientes ao assistir desenhos na televisão com Jamie Oliver e Nigella Lawson.
Com bom humor, ele conta que era comum ir ao mangue catar caranguejo, ver garças e tartarugas nas praias durante a infância. Saulo, que também pratica Skimboard, uma mistura de surf com skate, já participou de campeonatos nacionais pelo esporte. 

BLOGUEIRO

Saulo Sampaio também é um blogueiro. Ele é dono do perfil @Vinofobia criado no Instagram e Youtube para tornar o vinho Pop. Para ele, mesmo hoje, depois da popularização de lojas online o vinho ainda é algo que as pessoas têm medo e acham que precisam entender para tomar.
O capixaba Saulo Sampaio vai participar da 7ª temporada do MastreChef
O capixaba Saulo Sampaio vai participar da 7ª temporada do MastreChef Crédito: Arquivo Pessoal

O PROGRAMA

A sétima edição do programa MasterChef será diferente das outras temporadas já exibidas pela Band. Agora, são oito participantes por episódio e cada um terá um vencedor.
Assim, os cozinheiros amadores cozinham individualmente numa espécie de mata-mata e o vencedor levará o prêmio de R$ 5 mil. Na edição da terça seguinte, mais oito participantes distintos e um novo campeão.

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A mudança foi consequência da pandemia do novo coronavírus e faz parte do protocolo de segurança adotado pela produção do reality para diminuir a exposição dos competidores e jurados.
A Band já confirmou nas redes sociais que Saulo Sampaio estará no primeiro episódio que será exibido terça-feira, às 22h45.

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