7ª temporada do MasterChef estreia com capixaba na disputa

O capixaba Saulo Sampaio vai participar da 7ª temporada do MastreChef Crédito: Divulgação/Band

A 7ª edição do MasterChef chega às telinhas nesta terça-feira (14). Além das novidades no reality devido à pandemia do novo coronavírus (veja algumas no fim do texto), o programa estreia com um capixaba no elenco.

Morando em São Paulo, Saulo Sampaio, de 27 anos, foi selecionado pela produção do programa e aparece logo no primeiro programa da temporada. Nascido em Vila Velha, sendo criado na Praia da Costa, o jovem é formado em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal do Espírito Santo (UFES).

O capixaba Saulo Sampaio vai participar da 7ª temporada do MastreChef Crédito: Divulgação/Band

Mesmo sem atuar profissionalmente na cozinha, essa é uma das paixões dele. Ele começou a se interessar pela culinária ainda quando criança, aos oito anos, quando aprendeu técnicas de cozinha e novos ingredientes ao assistir desenhos na televisão com Jamie Oliver e Nigella Lawson.

Com bom humor, ele conta que era comum ir ao mangue catar caranguejo, ver garças e tartarugas nas praias durante a infância. Saulo, que também pratica Skimboard, uma mistura de surf com skate, já participou de campeonatos nacionais pelo esporte.

BLOGUEIRO

Saulo Sampaio também é um blogueiro. Ele é dono do perfil @Vinofobia criado no Instagram e Youtube para tornar o vinho Pop. Para ele, mesmo hoje, depois da popularização de lojas online o vinho ainda é algo que as pessoas têm medo e acham que precisam entender para tomar.

O capixaba Saulo Sampaio vai participar da 7ª temporada do MastreChef Crédito: Arquivo Pessoal

O PROGRAMA

A sétima edição do programa MasterChef será diferente das outras temporadas já exibidas pela Band. Agora, são oito participantes por episódio e cada um terá um vencedor.

Assim, os cozinheiros amadores cozinham individualmente numa espécie de mata-mata e o vencedor levará o prêmio de R$ 5 mil. Na edição da terça seguinte, mais oito participantes distintos e um novo campeão.

A mudança foi consequência da pandemia do novo coronavírus e faz parte do protocolo de segurança adotado pela produção do reality para diminuir a exposição dos competidores e jurados.