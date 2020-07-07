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Televisão

7ª temporada do MasterChef terá um novo campeão a cada episódio

Provas em dupla e 'mezanino' foram retirados do reality show da Band por conta de gravações durante a pandemia do coronavírus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 jul 2020 às 14:48

Publicado em 07 de Julho de 2020 às 14:48

MasterChef: os jurados Henrique Fogaça, Paola Carosella e Erick Jacquin, com a apresentadora Ana Paula Padrão
MasterChef: os jurados Henrique Fogaça, Paola Carosella e Erick Jacquin, com a apresentadora Ana Paula Padrão Crédito: Divulgação/Band
O MasterChef Brasil estreia sua 7ª temporada na próxima terça-feira, 14. A Band realizou uma coletiva virtual nesta terça-feira, 7, para os apresentadores Paola Carosella, Henrique Fogaça, Erick Jacquin e Ana Paula Padrão falarem sobre como foram as gravações do programa, feitas durante a pandemia do novo coronavírus.
A principal mudança no formato do reality show será o fato de não haver uma sequência ao longo de toda a temporada: cada episódio terá oito participantes diferentes e um vencedor, com a promessa de receber prêmios, um troféu e a possibilidade de ajudar a uma instituição de caridade.
"A gente não vai ter um supercampeão. Vai ter vários campeões ao longo da temporada. Cada episódio se resume nele mesmo. Isso é para reduzir o tempo das pessoas dentro do estúdio. Com oito de cada vez, temos mais gente participando e mais sonhos sendo realizados", explicou Ana Paula Padrão.
A apresentadora continuou: " Isso muda a dinâmica porque quem está acostumado a estudar o MasterChef pela estratégia do que é o jogo, não vai ter tempo para isso agora. Em um episódio a gente tem duas ou três provas, não dá para ficar num patamar mediano."

GRAVAÇÕES DURANTE A PANDEMIA

Ana Paula ainda destaca outras mudanças em momentos tradicionais do programa: "Não teremos provas em dupla por conta do isolamento social. As provas são todas individuais, então não dá para fazer aliados. Ninguém vai para o Mezanino"
Sobre as preocupações com a higiene, a diretora Marisa Mestiço afirmou que foram seguidas medidas de segurança baseadas em recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS) e Ministério da Saúde.

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"Toda nossa equipe de bastidores está paramentada para não haver nenhum tipo de contaminação. Aumentamos a dinâmica de limpeza que já existia, por ser um programa de comida", afirmou.
Os jurados também falaram sobre os efeitos da pandemia. "É uma guerra mundial que não terminou ainda. O inimigo é muito forte", refletiu Erick Jacquin. Fogaça opinou: "O prejuízo, o estrago e o caos foi geral em várias frentes. Na minha concepção, dei 30 passos para trás. Agora a gente volta caminhando lentamente".
"Essa pandemia está impactanto em tantas coisas, não somente na forma que a gente trabalha, se movimenta... Ela escancarou que muitas das formas que a gente vivia estavam completamente erradas", disse Paola Carosella.

PRÊMIO

Como serão diversos 'campeões' na mesma edição, o prêmio será menor em relação a outras temporadas. O vencedor de cada episódio receberá R$ 5 mil e poderá destinar outros R$ 5 mil a uma instituição beneficente.
Além disso, ele receberá o troféu do MasterChef e prêmios de patrocinadores ligados à indústria de panelas, geladeiras, universidades e sites de compras.

CONVIDADOS ESPECIAIS

Entre os nomes de artistas famosos que participarão da 7ª temporada do reality show, destacam-se nomes ligados à música.
Já divulgados, estão Ivete Sangalo, Thiaguinho, Tirulipa, Fafá de Belém, Wesley Safadão, Fernando e Sorocaba, Dilsinho, Péricles, Amado Batista, Elza Soares, Alcione, Joelma, Pabllo Vittar, Claudia Leitte, Elba Ramalho, Anavitória, Leo Jaime, Luisa Sonza, Juliana Silveira, Leo Santana, Cátia Fonseca e Nando Reis.
Eles estarão presentes em momentos com a já conhecida 'caixa misteriosa'. Os participantes se posicionarão aleatoriamente no estúdio e verão um vídeo em que um famoso fala sobre suas memórias ligadas a um prato, que deverá ser feito pelo participante.

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