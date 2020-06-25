Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Televisão

Band anuncia data de estreia da 7ª temporada de 'MasterChef Brasil'

Cenário do reality show de competição culinária sofreu alterações para seguir as regras de segurança da Organização Mundial da Saúde devido à pandemia do novo coronavírus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jun 2020 às 11:58

Publicado em 25 de Junho de 2020 às 11:58

MasterChef: os jurados Henrique Fogaça, Paola Carosella e Erick Jacquin, com a apresentadora Ana Paula Padrão
MasterChef: os jurados Henrique Fogaça, Paola Carosella e Erick Jacquin, com a apresentadora Ana Paula Padrão Crédito: Divulgação/Band
A Band revelou nesta quarta-feira, 24, a data de estreia da 7ª temporada do programa de competição culinária MasterChef Brasil. O primeiro episódio vai ao ar no dia 14 de julho, uma terça-feira, às 22h45. Devido à pandemia do novo coronavírus, o cenário do programa foi alterado para evitar proximidade ou contato entre os participantes.
Assim como nas edições anteriores, a nova temporada será apresentada pela jornalista Ana Paula Padrão. O corpo de jurados também não foi alterado, sendo formado pelos chefs Henrique Fogaça, Paola Carosella e Erick Jacquin. A sexta temporada chegou a ser exibida aos domingos, mas a sétima retoma o horário tradicional nas terças-feiras.

Veja Também

MasterChef muda cenário e provas para atender orientações da OMS

Vitor Bourguignon vence 'MasterChef - A Revanche' e diz que não esperava

Paola aconselha eliminado do 'MasterChef' a não abrir restaurante

Na divulgação da data de estreia do programa, a Band promete que a produção será "de um jeito que você nunca viu". Uma mudança anunciada até agora envolveu a reformulação do cenário do MasterChef, que foi mostrado em um vídeo. As bancadas foram alteradas para seguir as normas de higiene e protocolos de segurança da Organização Mundial da Saúde (OMS) em relação ao novo coronavírus.
Outra alteração é que agora, a cada programa, haverá um vencedor e sete participantes eliminados, apresentando um novo formato para o MasterChef, em que geralmente apenas um concorrente era eliminado por episódio.
A nova temporada irá substituir a reprise da primeira temporada do MasterChef Profissionais, que atualmente ocupa a mesma faixa de horário.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Operação com drones e helicóptero mira desmatamento na Região Serrana do ES
Imagem de destaque
Farizon estreia no Brasil com linha de vans e caminhões elétricos
Imagem de destaque
Empregada doméstica é presa por furtar apartamento de luxo na Mata da Praia

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados