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MasterChef muda cenário e provas para atender orientações da OMS

Sétima temporada da competição gastronômica estreia no dia 14 de julho com cenário transformado e sem provas externas ou em grupo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jun 2020 às 16:16

Publicado em 22 de Junho de 2020 às 16:16

MasterChef: os jurados Henrique Fogaça, Paola Carosella e Erick Jacquin, com a apresentadora Ana Paula Padrão
Os jurados Henrique Fogaça, Paola Carosella e Erick Jacquin com a apresentadora Ana Paula Padrão Crédito: Divulgação/Band
O reality gastronômico MasterChef (Band) transformou completamente seu cenário para retomar as gravações do programa seguindo as orientações da OMS (Organização Mundial da Saúde).
Com sua sétima temporada marcada para estrear no dia 14 de julho, o MasterChef terá um cenário com ares industriais e contemporâneos, usando materiais como concreto, madeira e vergalhões de metal.
Uma grande mudança é o mezanino, que foi ampliado para acomodar todos os participantes, respeitando o distanciamento seguro.

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Outras novidades são a distância de 1,5 metro das bancadas dos concorrentes e das mesas do restaurante. Os participantes irão produzir sempre três unidades de suas receitas escolhidas, uma para cada jurado, para que cada um prove de sua própria bancada.
Na nova temporada, todas as provas e etapas do reality serão realizadas dentro do estúdio, não havendo provas externas e nem em grupo. As gravações já estão acontecendo e têm contado com uma comissão multidisciplinar formada por médicos do trabalho, médicos infectologistas e profissionais da área, que atua na implementação e orientações das normas de saúde e prevenção.

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