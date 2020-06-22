MasterChef muda cenário e provas para atender orientações da OMS

Os jurados Henrique Fogaça, Paola Carosella e Erick Jacquin com a apresentadora Ana Paula Padrão Crédito: Divulgação/Band

O reality gastronômico MasterChef (Band) transformou completamente seu cenário para retomar as gravações do programa seguindo as orientações da OMS (Organização Mundial da Saúde).

Com sua sétima temporada marcada para estrear no dia 14 de julho, o MasterChef terá um cenário com ares industriais e contemporâneos, usando materiais como concreto, madeira e vergalhões de metal.

Uma grande mudança é o mezanino, que foi ampliado para acomodar todos os participantes, respeitando o distanciamento seguro.

Outras novidades são a distância de 1,5 metro das bancadas dos concorrentes e das mesas do restaurante. Os participantes irão produzir sempre três unidades de suas receitas escolhidas, uma para cada jurado, para que cada um prove de sua própria bancada.