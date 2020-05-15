Ex-MasterChef, Dário Costa vence primeira prova individual do Mestre do Sabor

Ex-Masterchef, Dário Costa participa do Mestre do Sabor Crédito: Camilla Maia/Globo

O paulista Dário Costa venceu a primeira prova individual do Mestre do Sabor, na noite desta quinta-feira (14). O chef conquistou os jurados do reality culinário da Globo ao preparar uma lula grelhada com baroa na manteiga e vinagrete de manga.

"Foi demais. Entrei bem na competição e espero manter o mesmo ritmo. Mas todos os cozinheiros são excelentes, e eu vou ter que correr atrás", disse. Costa já participou do MasterChef Profissionais, da Band, quando ficou em terceiro lugar na competição.

Desde o último dia 5, aliás, a Band passou a reprisar a temporada de 2016 do programa, a mesma que Costa participou e que teve Dayse Paparoto como campeã.

Já a primeira eliminada do Mestre do Sabor desta quinta (14) foi Mel Freitas. Ao preparar coelho com goiaba grelhada, ela deixou de usar a mostarda, que era elemento obrigatório na prova. Além disso, ela não conseguiu atingir o ponto de cozimento do coelho.

"É uma competição, o nível está muito forte, e realmente eu não soube trabalhar a proteína. Mas estou muito feliz de ter participado, estou com o coração muito feliz", disse Mel, emocionada.

Antes da disputa individual, ocorreu a prova em equipes. Cada time tinha de executar um menu completo usando porco em todos os pratos e com um elemento obrigatório escolhido por sorteio. O grupo de Kátia Barbosa ficou com a orelha, o de Leo Paixão, o pé, e o time de José Avillez, o rabo.