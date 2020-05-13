'Mestre do Sabor' recebe Jefferson Rueda em nova fase do reality

Chefs Claude Troisgros e Jefferson Rueda Crédito: Camilla Maia/Globo

No episódio que vai ao ar nesta quinta-feira (14), a disputa para a próxima fase do reality gastronômico da Globo, ‘Mestre do Sabor’ , está oficialmente aberta. No último programa, os mestres José Avillez, Kátia Barbosa e Leo Paixão completaram seus times e agora tem início uma nova etapa, a "Na Pressão", em que os chefs terão que encarar duas provas: "Menu Confiança" e "Batalha dos Cucas".

Para abrir a primeira, Claude e Batista receberão um convidado especial: o chef Jefferson Rueda, especialista no preparo de carne suína e comandante do restaurante A Casa do Porco, em São Paulo. O trio vai avaliar três menus compostos de três pratos, elaborados pelos times. A disputa vale imunidade, garantindo ao time vencedor uma vaga no próximo programa.

Antes da segunda rodada, os mestres dos dois times restantes poderão salvar um ou dois chefs. Os que ficarem, realizarão a prova individualmente, com ingredientes surpresa. A avaliação, dessa vez, será feita às cegas pelos mestres e será eliminatória.

CONHEÇA OS TIMES DE CADA MESTRE:

Time Avillez:

Millena Barros, Kaywa Hilton, Claudia Krauspenhar, Gi Nicarato, Mel Freitas e Caio Soter.

Time Kátia:

Júnior Marinho, Mari Schurt, Francisco Pinheiro, Dário Costa, Arthur Pendragon e Jackie Watanabe.

Time Leo:

Moacir Santana, Lydia Gonzalez, Álvaro Gasparetto, Ana Zambelli, Bruno Hoffman e Serginho Jucá.