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Televisão

'Mestre do Sabor' recebe Jefferson Rueda em nova fase do reality

Chef do restaurante A Casa do Porco vai avaliar, ao lado dos apresentadores Claude e Batista, menus dos times de José Avillez, Kátia Barbosa e Leo Paixão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 mai 2020 às 20:23

Publicado em 13 de Maio de 2020 às 20:23

Chef Jefferson Rueda é o convidado especial do Mestre do Sabor, apresentado por Claude Troisgros
Chefs Claude Troisgros e Jefferson Rueda  Crédito: Camilla Maia/Globo
No episódio que vai ao ar nesta quinta-feira (14), a disputa para a próxima fase do reality gastronômico da Globo, Mestre do Sabor, está oficialmente aberta. No último programa, os mestres José Avillez, Kátia Barbosa e Leo Paixão completaram seus times e agora tem início uma nova etapa, a "Na Pressão", em que os chefs terão que encarar duas provas: "Menu Confiança" e "Batalha dos Cucas".
Para abrir a primeira, Claude e Batista receberão um convidado especial: o chef Jefferson Rueda, especialista no preparo de carne suína e comandante do restaurante A Casa do Porco, em São Paulo. O trio vai avaliar três menus compostos de três pratos, elaborados pelos times. A disputa vale imunidade, garantindo ao time vencedor uma vaga no próximo programa.

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Antes da segunda rodada, os mestres dos dois times restantes poderão salvar um ou dois chefs. Os que ficarem, realizarão a prova individualmente, com ingredientes surpresa. A avaliação, dessa vez, será feita às cegas pelos mestres e será eliminatória.

CONHEÇA OS TIMES DE CADA MESTRE:

  • Time Avillez: 
  • Millena Barros, Kaywa Hilton, Claudia Krauspenhar, Gi Nicarato, Mel Freitas e Caio Soter.
  • Time Kátia: 
  • Júnior Marinho, Mari Schurt, Francisco Pinheiro, Dário Costa, Arthur Pendragon e Jackie Watanabe.
  • Time Leo: 
  • Moacir Santana, Lydia Gonzalez, Álvaro Gasparetto, Ana Zambelli, Bruno Hoffman e Serginho Jucá.
A segunda temporada do reality gastronômico da TV Globo é exibida semanalmente, às quintas-feiras, após a novela Fina Estampa. O programa também vai ao ar no GNT, sempre às sextas-feiras, às 22h.

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