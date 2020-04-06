5 programas de receitas brasileiros para não perder na quarentena

"TEMPERO DE FAMÍLIA": 11 TEMPORADAS

Já na quinta temporada pelo canal GNT, "Perto do Fogo" é um dos vários (e de longe o mais bem-sucedido) programas de TV comandados por Felipe Bronze. Na atração, o chef carioca usa a brasa e a chama da churrasqueira para preparar pratos sofisticados, sob diferentes temas culinários, de forma especialmente apetitosa. Ao final de cada episódio, Bronze serve um banquete ao convidado da vez. Algumas receitas estão no Youtube, mas todos os episódios podem ser assistidos por assinantes no site do canal e pelo Globoplay.

Autora de livros de receitas que são best-sellers e apresentadora consagrada de programas culinários na TV paga, Rita Lobo ensina receitas do dia a dia de forma envolvente e descomplicada em "Cozinha Prática" (GNT). Na temporada mais recente, Rita orienta sobre compras de ingredientes na feira e dá dicas de como melhorar a alimentação, garantindo no prato comida de verdade. Algumas receitas estão no Youtube, mas todos os episódios podem ser assistidos por assinantes no site do canal e pelo Globoplay.

A confeitaria criativa e colorida de Raíza Costa dá o tom em "Rainha da Cocada", que encontra-se na quarta temporada, exibida pelo GNT - as três primeiras, com os episódios completos, podem ser assistidas no Globoplay e todas as receitas estão no Youtube. Na atração, a confeiteira e produtora de conteúdos culinários ensina receitas de doces direto de sua residência, em Nova York.

"Que Marravilha!" (GNT) leva o nome do bordão de um dos chefs mais carismáticos da TV brasileira, Claude Troisgros. Acompanhado pelo escudeiro, Batista, o famoso cozinheiro francês prepara clássicos da culinária internacional. Na sétima temporada, Claude desafia famosos que não sabem nem fritar um ovo a reproduzir suas receitas. Disponível no Globoplay, no Youtube e no site do canal.