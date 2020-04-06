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Na TV e na internet

5 programas de receitas brasileiros para não perder na quarentena

Atrações com chefs nacionais disponíveis no Youtube e em serviços de streaming são o tema da lista, feita para quem ama cozinhar ou se diverte só de ver comida na telinha
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 abr 2020 às 18:56

Publicado em 06 de Abril de 2020 às 18:56

Programa Perto do Fogo, com Felipe Bronze
Chef Felipe Bronze ensina receitas na brasa em "Perto do Fogo" Crédito: GNT/Divulgação
Cozinhar ou simplesmente aprender mais sobre comida têm sido passatempos de muita gente durante a quarentena. E graças ao Youtube, ao conteúdo culinário nos serviços streaming e à TV paga com sinal aberto durante a pandemia de coronavírus, nunca se viu tanto vídeo com receita para se inspirar, aperfeiçoar técnicas de forno e fogão ou apenas "comer com os olhos". 
Programas culinários estrelados por chefs brasileiros, que em nada devem às atrações gringas, são o tema da lista a seguir, que traz cinco motivos saborosos para você não desgrudar da telinha durante e depois do isolamento. No que depender das receitas que eles ensinam, não vai faltar apetite! 

"TEMPERO DE FAMÍLIA": 11 TEMPORADAS

Já na quinta temporada pelo canal GNT, "Perto do Fogo" é um dos vários (e de longe o mais bem-sucedido) programas de TV comandados por Felipe Bronze. Na atração, o chef carioca usa a brasa e a chama da churrasqueira para preparar pratos sofisticados, sob diferentes temas culinários, de forma especialmente apetitosa. Ao final de cada episódio, Bronze serve um banquete ao convidado da vez. Algumas receitas estão no Youtube, mas todos os episódios podem ser assistidos por assinantes no site do canal e pelo Globoplay.    
Autora de livros de receitas que são best-sellers e apresentadora consagrada de programas culinários na TV paga, Rita Lobo ensina receitas do dia a dia de forma envolvente e descomplicada em "Cozinha Prática" (GNT). Na temporada mais recente, Rita orienta sobre compras de ingredientes na feira e dá dicas de como melhorar a alimentação, garantindo no prato comida de verdade. Algumas receitas estão no Youtube, mas todos os episódios podem ser assistidos por assinantes no site do canal e pelo Globoplay.
A confeitaria criativa e colorida de Raíza Costa dá o tom em "Rainha da Cocada", que encontra-se na quarta temporada, exibida pelo GNT - as três primeiras, com os episódios completos, podem ser assistidas no Globoplay e todas as receitas estão no Youtube. Na atração, a confeiteira e produtora de conteúdos culinários ensina receitas de doces direto de sua residência, em Nova York.      
"Que Marravilha!" (GNT) leva o nome do bordão de um dos chefs mais carismáticos da TV brasileira, Claude Troisgros. Acompanhado pelo escudeiro, Batista, o famoso cozinheiro francês prepara clássicos da culinária internacional. Na sétima temporada, Claude desafia famosos que não sabem nem fritar um ovo a reproduzir suas receitas. Disponível no Globoplay, no Youtube e no site do canal.   
No ar há 11 temporadas pelo GNT, "Tempero de Família" é estrelado pelo galã e cozinheiro multi-talentoso Rodrigo Hilbert, que em alguns episódios cozinha ao lado da esposa, a apresentadora Fernanda Lima. Hilbert está no ar atualmente com duas temporadas: "Bom Dia, Tempero de Família", em que recebe convidados ilustres para falar de suas manias ao dormir e acordar, e "Tempero de Família à Japonesa", em que mostra tradições nipônicas. Receitas disponíveis no Youtube e conteúdo completo no site do canal e no Globoplay. 

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