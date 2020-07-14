Atriz Claudia Rodrigues é internada em hospital de São Paulo

A atriz Claudia Rodrigues Crédito: Arquivo pessoal/Adriane Bonato

Claudia Rodrigues , 49, foi internada no hospital Albert Einstein , em São Paulo, nesta segunda-feira (13). A informação foi divulgada pelo site O Fuxico, e confirmada à reportagem pela assessora da atriz. Não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde de Rodrigues, que luta contra a esclerose múltipla há 20 anos.

No início deste ano, a atriz ficou quase 20 dias internada no mesmo hospital após uma queda, que provocou um traumatismo craniano. Em dezembro de 2019, Rodrigues também foi hospitalizada com fortes dores na cabeça.

Foi em 2000 que a atriz recebeu o diagnóstico da esclerose múltipla, doença autoimune que afeta o sistema nervoso central. Um ano antes, ela estourou nacionalmente no Zorra Total (Globo) como a personagem Ofélia, que fazia ao lado do ator e humorista Lúcio Mauro, que morreu aos 92 anos em maio de 2019.