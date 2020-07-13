Hugo Bonemer passa quarentena na casa do primo, William Bonner

Hugo Bonemer está aproveitando o tempo enquanto está isolado em meio à pandemia do novo coronavírus em família. Em entrevista ao jornal O Globo, o bonitão contou que passou o início da quarentena sozinho, no Rio de Janeiro, mas acabou se mudando para a casa do primo, o jornalista William Bonner.
"Às vezes, me sinto um pouco idiota ao ver que as pessoas estão nas ruas", comentou, completando em seguida: "Pessoas que poderiam estar em casa, claro. Eu sei que nem todos têm o privilégio de ficar na segurança do seu lar".
Solteiro desde novembro, quando terminou o relacionamento com Conrado Helt, Hugo também falou que não pôde curtir essa fase antes da pandemia. "A pandemia veio no momento em que iria ter uma vida de solteiro. E nem dá para usar qualquer aplicativo de paquera, né? Afinal, o objetivo é promover encontros, o que é impossível. Mas já dei uma espiada para ver quem está por perto", finalizou.