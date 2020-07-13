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Está solteiro!

Hugo Bonemer passa quarentena na casa do primo, William Bonner

Ator entregou que está em família durante isolamento da pandemia e aproveitou para falar um pouco da solteirice, já que está sem namorado desde novembro do ano passado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jul 2020 às 12:00

Publicado em 13 de Julho de 2020 às 12:00

O ator Hugo Bonemer
O ator Hugo Bonemer Crédito: Reprodução/Instagram @hugobonemer
Hugo Bonemer está aproveitando o tempo enquanto está isolado em meio à pandemia do novo coronavírus em família. Em entrevista ao jornal O Globo, o bonitão contou que passou o início da quarentena sozinho, no Rio de Janeiro, mas acabou se mudando para a casa do primo, o jornalista William Bonner
O ator disse ainda que "não quer dar maiores detalhes", citando ameaças sofridas pela família por causa do trabalho do primo. Em entrevistas anteriores, Hugo já revelou à A GAZETA mais sofre sua relação com o âncora do Jornal Nacional
"Às vezes, me sinto um pouco idiota ao ver que as pessoas estão nas ruas", comentou, completando em seguida: "Pessoas que poderiam estar em casa, claro. Eu sei que nem todos têm o privilégio de ficar na segurança do seu lar".

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Solteiro desde novembro, quando terminou o relacionamento com Conrado Helt, Hugo também falou que não pôde curtir essa fase antes da pandemia. "A pandemia veio no momento em que iria ter uma vida de solteiro. E nem dá para usar qualquer aplicativo de paquera, né? Afinal, o objetivo é promover encontros, o que é impossível. Mas já dei uma espiada para ver quem está por perto", finalizou. 

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