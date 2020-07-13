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Arte de luto

Morre Kelly Preston, esposa de John Travolta, de câncer aos 57 anos

Atriz lutava contra câncer de mama há dois anos e morreu de complicações da doença; John Travolta noticiou a morte da esposa pela web
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jul 2020 às 08:40

Publicado em 13 de Julho de 2020 às 08:40

O ator John Travolta e a esposa, a também atriz Kelly Preston
O ator John Travolta e a esposa, a também atriz Kelly Preston Crédito: Reprodução/Instagram @therealkellypreston
A atriz Kelly Preston, de 57 anos, morreu neste domingo (12) por complicações de câncer de mama. A esposa do também ator John Travolta lutava há dois anos contra a doença e fez fama na carreira ao protagonizar em filmes como "Jerry Maguire", "Twins" e "For Love of The Game". 
Travolta deu a notícia aos fãs por meio de seu Instagram e homenageou a mulher. "É com coração pesado que informo que minha linda esposa, Kelly, perdeu sua luta de dois anos contra o câncer de mama. Ele lutou com coragem e o amor e apoio de muitos (...). O amor de Kelly e sua vida sempre serão lembrados. Ficarei um tempo com meus filhos, que perderam sua mãe, então peço perdão adiantado se vocês não nos verem por um tempo. Mas, por favor, saibam que eu sentirei o amor de vocês nas próximas semanas e meses à medida que nos curarmos. Com todo meu amor, JT", escreveu. 

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Kelly e Travolta são pais de Ella, de 20 anos, e Benjamin, de 9 anos. Em janeiro de 2009 eles sofreram a perda de Jett, aos 16 anos. 
Ver essa foto no Instagram

It is with a very heavy heart that I inform you that my beautiful wife Kelly has lost her two-year battle with breast cancer. She fought a courageous fight with the love and support of so many.  My family and I will forever be grateful to her doctors and nurses at MD Anderson Cancer Center, all the medical centers that have helped, as well as her many friends and loved ones who have been by her side. Kellys love and life will always be remembered. I will be taking some time to be there for my children who have lost their mother, so forgive me in advance if you dont hear from us for a while.  But please know that I will feel your outpouring of love in the weeks and months ahead as we heal. All my love, JT

Uma publicação compartilhada por John Travolta (@johntravolta) em

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