Morre Kelly Preston, esposa de John Travolta, de câncer aos 57 anos

Travolta deu a notícia aos fãs por meio de seu Instagram e homenageou a mulher. "É com coração pesado que informo que minha linda esposa, Kelly, perdeu sua luta de dois anos contra o câncer de mama. Ele lutou com coragem e o amor e apoio de muitos (...). O amor de Kelly e sua vida sempre serão lembrados. Ficarei um tempo com meus filhos, que perderam sua mãe, então peço perdão adiantado se vocês não nos verem por um tempo. Mas, por favor, saibam que eu sentirei o amor de vocês nas próximas semanas e meses à medida que nos curarmos. Com todo meu amor, JT", escreveu.