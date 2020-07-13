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Léo Santana dá buquê de rosas vermelhas a Lorena Improta

Cantor postou em seu Instagram uma foto agarrado à dançarina com um buquê de rosas vermelhas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jul 2020 às 08:04

Publicado em 13 de Julho de 2020 às 08:04

O cantor Léo Santana
O cantor Léo Santana Crédito: Reprodução/Instagram @leosantana
Para muitos casais, o isolamento imposto pelo coronavírus foi determinante para pôr fim à relação, já outros fortificaram ou aproximaram mais, como aconteceu com Léo Santana, 32, e Lorena Improta, 26. Neste domingo (12), o cantor postou em seu Instagram uma foto agarrado à dançarina com um buquê de rosas vermelhas. Na legenda apenas escreveu "Em paz".
Não demorou para que fãs e amigos famosos do casal, como os cantores Naiara Azevedo e Mano Walter, se manifestassem positivamente na publicação. Santana e Improta retomaram a relação em junho. O casal contou a novidade publicando um vídeo no qual cantava a música "Como Eu Quero", do Kid Abelha, antes de um beijo apaixonado.
Entre idas e vindas, eles está junto desde janeiro de 2017. Em janeiro, após um dos términos do casal, em entrevista ao F5, Improta falou sobre a relação com o então ex. "Sou fã do trabalho do Léo, somos da mesma equipe, do mesmo empresário, então tudo que a gente pode fazer para ajudar um ao outro a gente faz. Eu gravo músicas do Léo. Não tem receio nenhum", disse.

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Em fevereiro, Improta comemorou a vitória da Viradouro no Carnaval do Rio de Janeiro com uma foto no Instagram e recebeu um comentário elogioso de Santana, de quem estava separada. "Abençoada, iluminada, guerreira, batalhadora, determinada, merecedora...SIM! Parabéns por mais essa benção e conquista para tua vida e carreira!! Deus é contigo hoje sempre e para sempre", escreveu o baiano.
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Em paz???????

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