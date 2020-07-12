Chega ao fim namoro dos sertanejos Maiara e Fernando Zor

Maiara e Fernando no casamento de Zé Neto e Natália Crédito: maiara/Instagram

Maiara e Fernando Zor terminaram o namoro mais uma vez. A informação foi confirmada pela assessoria da cantora, que não explicou o motivo para o fim do relacionamento. Segundo a colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, o rompimento teria acontecido após uma briga, porque o sertanejo curtiu uma foto de uma amiga do casal de biquíni.

Após perceber a interação, a cantora apagou de suas redes sociais as fotos que tinha com o sertanejo que faz dupla com Sorocaba. Maiara deixou o resort em que estavam hospedados, e foi à fazenda dela. Fernando teria procurado a artista, mas eles não conseguiram entrar em acordo.

Na tarde deste sábado (11), menos de 24 horas após o acontecido, a mesma publicação informou que o suposto pivô da separação seria Rafa Kalimann, fato negado pela ex-BBB, por meio de um comunicado. Nele, a influenciadora destaca ser amiga do casal e que a relação entre os três sempre foi de muito respeito.

"Rafa é, há muitos anos, amiga de Fernando Zor e de Maiara, e que a relação entre eles é respaldada no respeito, assim como as interações em suas redes sociais. Rafa ressalta ainda que conversou com Maiara, hoje cedo, quando ela esclareceu não haver nenhum envolvimento da ex-BBB na separação e afirmou que deixou de seguir outras pessoas, não sendo nada pessoal. Rafa, inclusive, gravou com o casal para seu canal no YouTube e torce pela felicidade dos dois, não entendendo o motivo de deduzirem tal envolvimento no rompimento", diz a nota na íntegra.