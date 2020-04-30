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Maiara pede Fernando Zor em casamento via redes sociais

'Por que você não fala isso olhando no meu olho?', respondeu namorado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 abr 2020 às 10:54

Publicado em 30 de Abril de 2020 às 10:54

Maiara e Fernando no casamento de Zé Neto e Natália
Maiara e Fernando no casamento de Zé Neto e Natália Crédito: maiara/Instagram
Maiara, 32, da dupla com Maraísa, aproveitou a noite desta quarta-feira (29) para se declarar para o namorado Fernando Zor, 36, com uma publicação no Instagram.
A cantora publicou uma imagem em que os dois aparecem juntos, e escreveu na legenda: "Eu vou pedir pela última vez... Eu vou deixar registrado aqui no Instagram para todo mundo ver... Casa comigo?"
Os fãs do casal comemoraram a notícia nos comentários, pedindo para que Fernando aceitasse o pedido. "Mulher de atitude é outro nível, meus amigos", disse um fã. Fernando, por sua vez, comentou: "Por que você não fala isso olhando no meu olho?".
A relação de Maiara com Fernando tem altos e baixos. Eles já chegaram a terminar, apagar fotos, deixar de se seguir e voltar a namorar. Maiara e Zor também já passaram por vários boatos de término.

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Eles estão juntos desde março de 2019, mas chegaram a terminar em julho daquele ano. Na época, ao F5, da Folha de S.Paulo, Fernando Zor, da dupla com Sorocaba, afirmou que o relacionamento havia chegado ao fim não por falta de amor. "Tivemos uma crise que desgastou e optamos por agora cada um ter um tempo para si. Quero muito o bem dela e sei que isso é recíproco."

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