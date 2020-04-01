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Maiara e Maraisa cozinham para moradores em situação de rua e de baixa renda

As artistas ajudaram a fazer mais de duas mil marmitas no estádio do Serra Dourada, em Goiânia. A comida foi entregue a profissionais que estão na linha de frente do combate ao novo coronavírus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 abr 2020 às 16:49

Publicado em 01 de Abril de 2020 às 16:49

A dupla sertaneja Maiara e Maraisa, acompanhada de Fernando, também cantor sertanejo
A dupla sertaneja Maiara e Maraisa, acompanhada de Fernando, também cantor sertanejo Crédito: Reprodução Instagram
Fernando Zor, da dupla com Sorocaba, Maiara e Maraisa ajudaram na terça-feira (31) a fazer mais de duas mil marmitas no estádio do Serra Dourada, em Goiânia. A comida foi entregue a profissionais que estão na linha de frente do combate ao novo coronavírus, moradores de rua e às famílias pobres que tiveram a renda comprometida pela falta de trabalho durante a pandemia.
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Maraisa comentou a iniciativa pelo Instagram com uma foto em que aparece cozinhando e vestindo máscara cirúrgica. "Estamos empenhados nesse movimento e fizemos questão de ajudar nessa 'guerra'. É uma forma de nos envolvermos com doações e voluntariado. Estamos todos no mesmo barco contra esse inimigo invisível. A hora é de nos unirmos em prol do nosso próximo e fazermos o que estiver ao nosso alcance", escreveu na rede social.

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A cantora pediu a colaboração de todos com cestas básicas e iniciativas voluntárias. "Você que quer ajudar e ainda não sabe como, aqui temos um ponto de apoio e recebimento de doações", afirmou. A iniciativa contou com a ajuda de paróquias e do Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria Pública do Estado de Goiás.
Maiara também falou sobre o trabalho voluntário e fez um chamado para outros agentes da sociedade. "Convoco todos meus amigos, artistas e empresários para entrarem juntos com a gente nessa. Coloco meu Instagram à disposição de grandes marcas que se interessarem em ajudar", disse. Fernando Zor, por sua vez, pediu nas redes sociais para a população deixar alimentos não perecíveis no estádio Serra Dourada.

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