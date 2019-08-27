Maiara e Maraisa pagaram R$ 150 mil a Mayra Cardi para emagrecer

Maiara e Maraisa estão desfilando uma silhueta esbelta. As irmãs perderam 18 quilos, mas gastaram uma grana para isto. Segundo Leo Dias, a dupla desembolsou R$ 150 mil para pagar a dieta da ex-BBB Mayra Cardi.
De acordo com o colunista, o valor inclui um nutricionista e um chef particular, além da orientação fitness e motivacional da própria ex-BBB. Famosos como Anitta, Fábio Porchat e Sorocaba (da dupla com Fernando) emagreceram com ajuda da loira.
Na dieta, que é 100% natural, elas não ingerem carne vermelha, álcool e açúcar. Porém, mousse de chocolate, camarão e risoto estão no cardápio.
"Todos nos perguntam como conseguimos em tão pouco tempo. Parabéns, Seca Você e Renove. Foram 11 Kg da Maiara e 7 kg da Maraisa. Parabéns a nossa equipe porreta que ajudaram essas deusas ficarem mais deusas em 2 meses, agora mais saudáveis e mais felizes para elas mesmas", disse a empresária numa publicação no Instagram.