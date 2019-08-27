Maiara e Maraisa pagaram R$ 150 mil a Mayra Cardi para emagrecer

Maiara e Maraísa emagreceram 18 quilos juntas Crédito: Divulgação/TV Globo

Maiara e Maraisa estão desfilando uma silhueta esbelta. As irmãs perderam 18 quilos, mas gastaram uma grana para isto. Segundo Leo Dias, a dupla desembolsou R$ 150 mil para pagar a dieta da ex-BBB Mayra Cardi.

De acordo com o colunista, o valor inclui um nutricionista e um chef particular, além da orientação fitness e motivacional da própria ex-BBB. Famosos como Anitta, Fábio Porchat e Sorocaba (da dupla com Fernando) emagreceram com ajuda da loira.

Na dieta, que é 100% natural, elas não ingerem carne vermelha, álcool e açúcar. Porém, mousse de chocolate, camarão e risoto estão no cardápio.