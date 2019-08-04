Maiara e Fernando Zor reatam o namoro e fãs comemoram nas redes

23/05/2019 - Fernando Zor com Maiara Crédito: Reprodução/Instagram

A cantora Maiara, 31, e o sertanejo Fernando Zor, 35, reataram o namoro, que tinha terminado há menos de uma semana. Neste domingo (4), Fernando publicou no Instagram uma foto beijando a irmã de Maraísa com a seguinte legenda: "O seu amor é capaz de ultrapassar os obstáculos da vida?!". Famosos como Claudia Leitte e Thame comentaram na foto, colocando corações.

Os fãs do casal também comemoraram nos comentários: "E quem apontava e dizia não tem jeito, bate palma pro casal perfeito", escreveu uma. "Coisa mais linda, parceiro", escreveu outro fã.

Diferente de Zor, que publicou a imagem no feed, Maiara usou os Sories do Instagram para mostrar que voltou com o parceiro de Sorocaba na música. Nas imagens postadas pela moça, os dois foram ver filmes e à igreja.

Nos últimos dois dias, o casal já dava sinais do retorno. Também no Instagram, Zor havia postado uma selfie, que contou com o comentário de Maiara: "Meu".

Fernando também tinha dado a entender que os dois voltaram a namorar na sexta-feira (2), durante um show seu, quando disse que havia levado o sogro à apresentação. "Hoje que eu trouxe meu sogro aqui pro show você fica cantando um trem desse", afirmou.

Logo na sequência, Sorocaba comentou: Ah você trouxe o seu sogro? O seu sogro é o pai da Maiara, da Maiara e da Maraisa?", perguntou, provocando gritos na plateia. "Ele [Sorocaba] gosta de aparecer", completou Fernando. "Retiro tudo o que eu disse", concluiu Sorocaba, em tom de brincadeira.

Antes de anunciarem o término, Maiara chegou a tatuar um passarinho em seu tornozelo para celebrar o seu novo amor. Passarinho é o apelido que Fernando deu a ela. Em maio, o sertanejo preparou uma surpresa para Maiara ao encher a casa dela de pássaros de papel e flores, da garagem até o quarto, tudo para pedir a cantora em namoro.

No início de junho, eles gravaram uma música juntos: "Amor Perfeito", sucesso de Roberto Carlos.

*Com informações da FolhaPress