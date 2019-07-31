Fernando diz que término com Maiara não foi por falta de amor

13/06/2019 - Maiara e Fernando Zor, casal de namorados e cantores Crédito: Reprodução/Instagram

Após quatro meses de namoro, Maiara, 31, e Fernando Zor, 35, não estão mais juntos. Segundo o sertanejo, o relacionamento chegou ao fim não por falta de amor.

"Tivemos uma crise que desgastou e optamos por agora cada um ter um tempo para si. Quero muito o bem dela e sei que isso é recíproco", disse o músico à reportagem.

Procurada, a assessoria de Maiara disse que ela não quer se pronunciar. Os dois estavam juntos publicamente desde março, e trocavam várias declarações de amor pelas redes sociais.