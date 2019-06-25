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É O AMOR

Maiara se declara para namorado Fernando após rumores de término

'Assumimos nosso amor pro mundo', disse sertaneja a Lulu Santos

Publicado em 25 de Junho de 2019 às 17:12

Publicado em 

25 jun 2019 às 17:12
13/06/2019 - Maiara e Fernando Zor, casal de namorados e cantores Crédito: Reprodução/Instagram
Há alguns dias, houve rumores de que Maiara, 31, teria terminado o seu namoro com o sertanejo Fernando, 35, após desativar a sua conta no Instagram. No entanto, a cantora demonstra que o relacionamento dos dois está firme e forte.
Ela e a irmã Maraisa, com que forma dupla, são as próximas apresentadoras do programa "Só Toca Top" (Globo), com estreia marcada para este sábado (29). Durante a gravação de um dos episódios, nesta segunda-feira (24), Maiara revelou, contente, que já gravou o primeiro programa com o namorado Fernando, e com Sorocoba, com quem ele forma dupla.
> Maiara e Fernando desbancam Beyoncé e Jay-Z como casal mais ouvido
Maiara ainda soltou diversas declarações de amor ao longo da gravação. O primeiro convidado do dia foi Lulu Santos. "Nós tivemos a coragem de assumir o nosso amor para o mundo", disse Maiara ao compositor, que cantou duas músicas, uma delas de seu novo disco "Pra Sempre", totalmente dedicado ao marido, Clebson Teixeira. 
Vanessa da Mata entrou no palco e reconheceu na plateia do programa os seus "passarinhos", nome que dá a seus fãs. Maiara não perdeu a oportunidade: "Tem gente lá em casa que me chama de passarinho também", disse a sertaneja.
> Maiara revela detalhes de como conseguiu fisgar Fernando Zor
É que, no início do namoro dos dois, Fernando começou a chamá-la de Passarinho. Tanto que Maiara fez até uma tatuagem para celebrar o apelido.
TENHO PROBLEMA COM A OPINIÃO ALHEIA
Ao reativar a sua conta no Instagram, Maiara explicou o motivo do seu sumiço aos 344 mil seguidores usando os Stories. "O motivo? Tenho um problema com opinião alheia", disse ela, durante uma transmissão ao vivo.
Tudo começou no dia 15 de junho, quando seu namorado Fernando, da dupla com Socoraba, postou uma foto sozinho com a legenda "A felicidade é algo entre a liberdade e a segurança". Os fãs logo começaram a suspeitar que eles estavam separados, e Maiara sofreu com os comentários. "Me chamaram de sufocadora, disseram que o nosso relacionamento é abusivo. Então, eu decidi desativar minha página, e nem sei quando e nem se vou voltar", disse ela ao colunista Leo Dias.
"Olha quem voltou! Cheguei! E vocês acharam que eu não ia voltar? Sábado passado dei uma de revoltada e tinha saído do Instagram, mas como o meu momento de loucura passou, resolvi reativar. Onde vamos parar? Não aguento! A Maraisa falou: 'pelo amor de Deus, não faz isso. Ou você sai ou fica'. Vou voltar, vou tentar segurar ao máximo", disse.
E continuou: "Quem me conhece sabe que é o terceiro ou quarto perfil no Instagram que eu quero largar. Fiz o Instagram, deu uma revoltada, não quero mais. Quer saber, dessa vez vou continuar, vou ficar aqui firme. Tenho um problema com opinião alheia. Não dou conta de ficar ouvindo m... demais. Sou daquelas que quando não estou me sentindo bem no lugar eu vazo".

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