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Atriz desaparecida

Mãe de Naya Rivera se desespera diante de lago no qual filha sumiu

Atriz que viveu a Santana de 'Glee' está desaparecida desde a quarta-feira (8), quando fazia um passeio de barco na Califórnia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 jul 2020 às 09:48

Publicado em 12 de Julho de 2020 às 09:48

A atriz Naya Rivera, que fez sucesso com seu papel na série
A atriz Naya Rivera, que fez sucesso com seu papel na série "Glee" Crédito: Instagram/@nayarivera
A mãe de Naya Rivera se desesperou às margens do lago Piru, na Califórnia, neste sábado (11). Yolanda Rivera estava acompanhada do filho Mychal quando se ajoelhou e abriu os braços diante do local onde a atriz foi vista pela última vez, como mostra conteúdo compartilhado no Twitter.
De acordo com o TMZ, algum tempo depois que as imagens foram feitas, os familiares da atriz vestiram coletes salva-vidas e entraram em um barco para ajudar nas buscas pelo corpo de Naya. Os policiais seguem vasculhando o local em busca da artista. "Aqui está um exemplo da visibilidade subaquática a 30 pés de profundidade no lago Piru", escreveu o xerife do condado de Ventura ao lado de um breve clipe , mostrando as profundidades enlameadas.
O filho de Naya, Josey Dorsey, 4, contou à polícia ter visto quando a artista afundou no lago, segundo informações do portal PA. "Ele observou a mãe desaparecer debaixo d'água. Por isso, estamos muito confiantes de que ela está na água e que, em algum momento, recuperaremos seu corpo no lago", declarou o sargento Kevin Donoghue, responsável pelas buscas.
A procura pela atriz, famosa por viver Santana Lopez no seriado Glee, começou depois que o barco que ela havia alugado nesta quarta-feira (8) não retornou ao ancoradouro, após as três horas que haviam sido combinadas. Os funcionários encontraram a embarcação à deriva no lago, com o filho de Naya dormindo dentro dela.
De acordo com a "People", uma pessoa próxima disse que a família da atriz está "pessimista". "Ninguém ouviu nada", afirmou. "Todos estão esperando para ver se descobrem algo que os leve a entender o que aconteceu." Segundo a mesma fonte, que disse ter se encontrado com Naya há algumas semanas, ela parecia "feliz, ocupada... simplesmente vivendo a vida".

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