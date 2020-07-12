Mãe de Naya Rivera se desespera diante de lago no qual filha sumiu

A atriz Naya Rivera, que fez sucesso com seu papel na série "Glee" Crédito: Instagram/@nayarivera

A mãe de Naya Rivera se desesperou às margens do lago Piru, na Califórnia, neste sábado (11). Yolanda Rivera estava acompanhada do filho Mychal quando se ajoelhou e abriu os braços diante do local onde a atriz foi vista pela última vez, como mostra conteúdo compartilhado no Twitter.

De acordo com o TMZ, algum tempo depois que as imagens foram feitas, os familiares da atriz vestiram coletes salva-vidas e entraram em um barco para ajudar nas buscas pelo corpo de Naya. Os policiais seguem vasculhando o local em busca da artista. "Aqui está um exemplo da visibilidade subaquática a 30 pés de profundidade no lago Piru", escreveu o xerife do condado de Ventura ao lado de um breve clipe , mostrando as profundidades enlameadas.

The search continues for Naya Rivera. @VENTURASHERIFF told press that this man and woman are Nayas mother and brother. Her mother is kneeling on the dock with her arms outstretched towards the water. pic.twitter.com/5q6eGrWojR — Anastasia (@AnastasiaElyseW) July 11, 2020

O filho de Naya, Josey Dorsey, 4, contou à polícia ter visto quando a artista afundou no lago, segundo informações do portal PA. "Ele observou a mãe desaparecer debaixo d'água. Por isso, estamos muito confiantes de que ela está na água e que, em algum momento, recuperaremos seu corpo no lago", declarou o sargento Kevin Donoghue, responsável pelas buscas.