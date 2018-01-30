Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
LUTO

Mark Salling, de Glee, é encontrado morto

Corpo do ator foi encontrado no Rio Los Angeles, numa região onde morava
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jan 2018 às 19:36

Publicado em 30 de Janeiro de 2018 às 19:36

O ator Mark Salling em foto de divulgação da 6º temporada de Glee Crédito: Divulgação
O ator Mark Salling, conhecido pelo papel do Puck na série Glee, morreu aos 35 anos. As informações são do TMZ. De acordo com o site, o corpo foi encontrado no rio Los Angeles, em Sunland, região em que ele morava. De acordo com autoridades, Salling teria cometido suicídio.
Em outubro de 2017, Salling declarou-se culpado por posse de imagens de pornografia infantil e chegou a um acordo com o promotor para ser sentenciado a até sete anos de prisão. Ele havia sido preso em 2015 após a polícia achar centenas de imagens de pornografia infantil em seu computador.
Leia mais notícias de Entretenimento
Com a declaração feita em 2017, o ator escapou de uma possível sentença que poderia chegar a 20 anos de prisão  ele também poderia ter de passar o resto da vida sob supervisão da Justiça.  Ele também deveria se registrar como um agressor sexual, sem ter comunicação com qualquer pessoa com menos de 18 anos, a menos que na presença de um pai ou tutor legal. 
Ele iria receber sua sentença em março. Antes de assumir a culpa, ele já tinha tentado se matar, segundo com o TMZ. O ator participou de quase todos os episódios de "Glee", série que terminou em 2015. Ele também atuou nos filmes "Colheita Maldita IV" (1996) e "Rocky Road" (2014).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 10/04/2026
Imagem de destaque
Tiros e mortes em Cariacica foram a completa inversão da função policial
Imagem de destaque
Claus, Abatti Abel e Wilton Sampaio serão os árbitros brasileiros na Copa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados