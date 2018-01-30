Mark Salling, de Glee, é encontrado morto

O ator Mark Salling em foto de divulgação da 6º temporada de Glee Crédito: Divulgação

O ator Mark Salling, conhecido pelo papel do Puck na série Glee, morreu aos 35 anos. As informações são do TMZ. De acordo com o site, o corpo foi encontrado no rio Los Angeles, em Sunland, região em que ele morava. De acordo com autoridades, Salling teria cometido suicídio.

Em outubro de 2017, Salling declarou-se culpado por posse de imagens de pornografia infantil e chegou a um acordo com o promotor para ser sentenciado a até sete anos de prisão. Ele havia sido preso em 2015 após a polícia achar centenas de imagens de pornografia infantil em seu computador.

Com a declaração feita em 2017, o ator escapou de uma possível sentença que poderia chegar a 20 anos de prisão  ele também poderia ter de passar o resto da vida sob supervisão da Justiça. Ele também deveria se registrar como um agressor sexual, sem ter comunicação com qualquer pessoa com menos de 18 anos, a menos que na presença de um pai ou tutor legal.