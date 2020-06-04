Lea Michele se desculpa após acusações de racismo nos bastidores de 'Glee'

A cantora e atriz Lea Michele Crédito: Instagram / @leamichele

A atriz Lea Michele publicou um pedido de desculpas nesta quarta-feira, 3, após Samantha Marie Warie, colega de elenco na série Glee, tê-la acusado de realizar "microagressões traumáticas" nos bastidores da produção. Lea disse que não lembrava dos casos descritos, mas se desculpou por "qualquer dor que causei".

Tudo começou quando Lea fez uma publicação no Twitter na terça-feira, 2, sobre o caso George Floyd, e compartilhou a frase "Black Lives Matter", ou "Vidas Negras Importam". Samantha, que é negra, compartilhou a publicação e disse ter sofrido "microagressões" da atriz que a fizeram questionar sua carreira em Hollywood.

"[Risos] Lembra quando você transformou minha primeira aparição na TV em um inferno? Porque eu nunca vou esquecer. Acredito que você contou a todos que, se você tivesse a oportunidade, você 'c... na minha peruca", escreveu Samantha.

"As respostas que recebi ao que postei me fizeram focar também especificamente em como meu próprio comportamento em relação aos colegas do elenco era percebido por eles", disse a atriz na publicação. Lea disse que não se lembrava da fala que Samantha citou e disse que "nunca julguei os outros pelo seu passado ou cor de pele".