Lea Michele é acusada de racismo por ex-colegas de elenco de 'Glee'

Em meio a diversos protestos contra o racismo nos Estados Unidos e mundo afora, a atriz Samantha Ware, 28, resolveu expor sua ex-colega de elenco em "Glee", seriado musical norte-americano exibido pela Fox.
Através do Twitter, Ware comentou uma declaração da atriz Lea Michele, 33, que foi protagonista na série, com o papel da jovem estudante Rachel Berry. "George Floyd não merecia isso. Este não foi um incidente isolado e precisa acabar #BlackLivesMatter [vidas negras importam]", escreveu Michele, sobre o caso do norte-americano que foi assassinado por um policial em Minneapolis.
Samantha Ware retuítou a declaração de Michele e disse que nunca vai esquecer quando foi alvo de comportamentos preconceituosos da ex-colega de trabalho. "Lembra quando você fez do meu primeiro show de televisão um inferno? Porque eu nunca esquecerei", escreveu.
"Acredito que você tenha dito a todos que, se tivesse a oportunidade, estaria no meu lugar, entre outras microagressões traumáticas que me fizeram questionar uma carreira em Hollywood ",completou Ware.
Outros membros do elenco, incluindo Alex Newell, Amber Riley e Dabier Snell, também reagiram às acusações, mostrando apoio a Ware e lançando mais dúvidas sobre Lea Michele. "Garota, você não deixava eu sentar na mesma mesa com os outros atores porque 'eu não pertencia'. Vai se ferrar", escreveu Snell.
Samantha Ware teve um papel recorrente como Jane Hayward na sexta temporada de "Glee", em 2015, aparecendo em 11 episódios. A série da Fox foi seu primeiro papel na TV e, a partir daí, ela apareceu em "What If", "Chicago Med" e "God Friended Me".
Até o momento desta publicação, Michele Lea não se manifestou sobre as acusações de racismo em suas redes sociais.