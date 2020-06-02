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Polêmica

Lea Michele é acusada de racismo por ex-colegas de elenco de 'Glee'

Samantha Ware expôs atriz nas redes sociais: 'Microagressões traumáticas'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jun 2020 às 15:57

Publicado em 02 de Junho de 2020 às 15:57

A cantora e atriz Lea Michele
A cantora e atriz Lea Michele Crédito: Divulgação/Lea Michele
Em meio a diversos protestos contra o racismo nos Estados Unidos e mundo afora, a atriz Samantha Ware, 28, resolveu expor sua ex-colega de elenco em "Glee", seriado musical norte-americano exibido pela Fox.
Através do Twitter, Ware comentou uma declaração da atriz Lea Michele, 33, que foi protagonista na série, com o papel da jovem estudante Rachel Berry. "George Floyd não merecia isso. Este não foi um incidente isolado e precisa acabar #BlackLivesMatter [vidas negras importam]", escreveu Michele, sobre o caso do norte-americano que foi assassinado por um policial em Minneapolis.
Samantha Ware retuítou a declaração de Michele e disse que nunca vai esquecer quando foi alvo de comportamentos preconceituosos da ex-colega de trabalho. "Lembra quando você fez do meu primeiro show de televisão um inferno? Porque eu nunca esquecerei", escreveu.
"Acredito que você tenha dito a todos que, se tivesse a oportunidade, estaria no meu lugar, entre outras microagressões traumáticas que me fizeram questionar uma carreira em Hollywood ",completou Ware.
Outros membros do elenco, incluindo Alex Newell, Amber Riley e Dabier Snell, também reagiram às acusações, mostrando apoio a Ware e lançando mais dúvidas sobre Lea Michele. "Garota, você não deixava eu sentar na mesma mesa com os outros atores porque 'eu não pertencia'. Vai se ferrar", escreveu Snell.

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Samantha Ware teve um papel recorrente como Jane Hayward na sexta temporada de "Glee", em 2015, aparecendo em 11 episódios. A série da Fox foi seu primeiro papel na TV e, a partir daí, ela apareceu em "What If", "Chicago Med" e "God Friended Me".
Até o momento desta publicação, Michele Lea não se manifestou sobre as acusações de racismo em suas redes sociais.

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