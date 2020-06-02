Lea Michele é acusada de racismo por ex-colegas de elenco de 'Glee'

A cantora e atriz Lea Michele Crédito: Divulgação/Lea Michele

Em meio a diversos protestos contra o racismo nos Estados Unidos e mundo afora, a atriz Samantha Ware, 28, resolveu expor sua ex-colega de elenco em "Glee", seriado musical norte-americano exibido pela Fox.

Através do Twitter, Ware comentou uma declaração da atriz Lea Michele, 33, que foi protagonista na série, com o papel da jovem estudante Rachel Berry. "George Floyd não merecia isso. Este não foi um incidente isolado e precisa acabar #BlackLivesMatter [vidas negras importam]", escreveu Michele, sobre o caso do norte-americano que foi assassinado por um policial em Minneapolis.

George Floyd did not deserve this. This was not an isolated incident and it must end. #BlackLivesMatter — Lea Michele (@LeaMichele) May 29, 2020

Samantha Ware retuítou a declaração de Michele e disse que nunca vai esquecer quando foi alvo de comportamentos preconceituosos da ex-colega de trabalho. "Lembra quando você fez do meu primeiro show de televisão um inferno? Porque eu nunca esquecerei", escreveu.

"Acredito que você tenha dito a todos que, se tivesse a oportunidade, estaria no meu lugar, entre outras microagressões traumáticas que me fizeram questionar uma carreira em Hollywood ",completou Ware.

LMAO REMEMBER WHEN YOU MADE MY FIRST TELEVISON GIG A LIVING HELL?!?! CAUSE ILL NEVER FORGET. I BELIEVE YOU TOLD EVERYONE THAT IF TOU HAD THE OPPORTUNITY YOU WOULD SHIT IN MY WIG! AMONGST OTHER TRAUMATIC MICROAGRESSIONS THAT MADE ME QUESTION A CAREER IN HOLLYWOOD... https://t.co/RkcaMBmtDA — SAMEYAAAAAA (@Sammie_Ware) June 2, 2020

Outros membros do elenco, incluindo Alex Newell, Amber Riley e Dabier Snell, também reagiram às acusações, mostrando apoio a Ware e lançando mais dúvidas sobre Lea Michele. "Garota, você não deixava eu sentar na mesma mesa com os outros atores porque 'eu não pertencia'. Vai se ferrar", escreveu Snell.

Samantha Ware teve um papel recorrente como Jane Hayward na sexta temporada de "Glee", em 2015, aparecendo em 11 episódios. A série da Fox foi seu primeiro papel na TV e, a partir daí, ela apareceu em "What If", "Chicago Med" e "God Friended Me".