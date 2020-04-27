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Atriz de Glee, Lea Michele está grávida de seu 1º filho com Zandy Reich

Confirmação foi feita por uma fonte próxima do casal à revista People
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 abr 2020 às 20:54

Publicado em 27 de Abril de 2020 às 20:54

A cantora e atriz Lea Michele
A cantora e atriz Lea Michele Crédito: Divulgação/Lea Michele
A atriz Lea Michele, 33, conhecida pelo seriado "Glee" (Fox, 2009-2015), está grávida de seu primeiro filho. A informação é da revista People, que ouviu uma fonte próxima da artista e de seu marido, o empresário Zandy Reich.
O casal, que está junto desde 2017, oficializou sua união em março do ano passado em uma cerimônia na cidade de Napa, na Califórnia. Compareceram ao evento colegas de Lea das séries "Glee" e "Scream Queens" (2015).

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Ryan Murphy, criador dessas duas séries, oficializou a união do casal. Também estiveram presentes artistas como Ashley Tisdale e Hilary Duff, além de Darren Criss, Jonathan Groff, Becca Tobin, que também estiveram em Glee.
No ano passado, Lea Michele anunciou que interpretaria a sereia da Disney Ariel em um espetáculo teatral para comemorar os 30 anos do clássico "A Pequena Sereia".

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