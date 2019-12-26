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Thiago Fragoso será pai pela segunda vez: 'Presente de Natal'

Ator da Globo aproveitou a véspera de Natal para anunciar que será pai pela segunda vez ao lado da esposa, Mariana Vaz
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 dez 2019 às 08:54

Publicado em 26 de Dezembro de 2019 às 08:54

Mariana Vaz e o marido, o ator Thiago Fragoso Crédito: Reprodução/Instagram @marivaz
Na véspera do NatalThiago Fragoso, 38, e a mulher, Mariana Vaz, 40, revelaram aos fãs que esperam um segundo filho. A notícia foi publicada nas redes sociais do casal na noite desta terça-feira (24). Eles são pais de Benjamin, de oito anos. 
"Te amo, gatinha. Não poderia haver presente de Natal melhor do que nossa família crescendo! Somos só gratidão! A carinha de felicidade do nosso Ben sabendo que agora será irmão mais velho não tem igual. Te amo! Vamos firmes, fortes e felizes pra essa nova aventura", escreveu o ator, ao publicar uma foto com a família em seu perfil no Instagram. 
"Um Natal cheio de motivos para comemorar e agradecer!", escreveu Vaz, que está com Fragoso desde 2005. Sua última novela foi "Rock Story" (Globo, 2016-2017).
Já Thiago Fragoso está escalada para a próxima trama das 19h da Globo, "Salve-se Quem Puder", que estreia no final de janeiro de 2020. Ele será Alan, um advogado workaholic, ético e correto, mas absorto pelo trabalho, e pai de pai de três filhos adotivos: Tarantino (Daniel Rangel), Queen (Alice Palmar) e Mosquito (Ygor Marçal). 

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Na história escrita por Daniel Ortiz, três mulheres testemunham a  morte do juiz Vitorio (Airton Graça) durante viagem a Cancún, no México. Alexia (Deborah Secco), Luna (Juliana Paiva) e Kyra (Vitória Strada) são obrigadas a fingir que estão mortas e a criar uma nova identidade.
Vitorio investigava uma quadrilha Internacional altamente perigosa, chefiada por Dominique (Guilhermina Guinle). No mesmo momento, a cidade será atingida por um furacão, o que servirá como desculpa para o desaparecimento do trio. Levadas para um programa de proteção e vão morar em uma cidade do interior, com outros nomes. Nesse contexto, não podem pensar em rede social, rastro fácil de ser farejado.

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