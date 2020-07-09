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Naya Rivera, atriz de 'Glee', desaparece após passeio em lago

Filho dela, garoto de quatro anos já foi encontrado com vida
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jul 2020 às 17:11

Publicado em 09 de Julho de 2020 às 17:11

A atriz Naya Rivera, que fez sucesso com seu papel na série
A atriz Naya Rivera, que fez sucesso com seu papel na série "Glee" Crédito: Instagram/@nayarivera
A atriz americana Naya Rivera, 33, conhecida pela personagem Santana de seis temporadas da série "Glee", está desaparecida desde que foi dar um passeio de barco junto do filho de quatro anos, no Lago Piru, na Califórnia, nos Estados Unidos. Segundo o site Mirror, ela não usava colete.
De acordo com autoridades locais, ela alugou um barco e saiu com o menino pelo lago. De acordo com a emissora KNBC, o menino já foi encontrado, com vida e utilizando um colete salva-vidas. Ele dormia no barco. Ele disse que a mãe pulou na água e não mais voltou.
As buscas por helicóptero e barco começaram na noite de quarta-feira (8), mas foram interrompidas e seriam retomadas na manhã desta quinta-feira (9). O garoto, fruto de um casamento de Naya com o ator Ryan Dorsey, já está com a família.
A última postagem de Naya nas redes sociais é justamente ao lado do filho, na última terça-feira (7). Na legenda, escreveu: "apenas nós dois". Já havia mais de 23 mil mensagens de apoio e de torcida nos comentários dessa foto.
Ver essa foto no Instagram

just the two of us

Uma publicação compartilhada por Naya Rivera (@nayarivera) em

REPERCUSSÃO

Atores da série "Glee" se pronunciaram a respeito do desaparecimento de Maya. A atriz Heather Morris, que foi Brittany e par romântico de Naya na série, foi uma das primeiras. "Nós precisamos de todas as orações possíveis para trazer nossa Naya de volta pra casa. Precisamos de seu amor e luz", disse ela em vídeo.
Demi Lovato, que também fez par românticoa com Naya na série, comentou: "Por favor, rezem para que Naya Rivera seja encontrada sã e salva", pediu Demi.

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Intérprete do personagem Mike, o ator Harry Shum Jr revelou que estava orando por ela em suas redes sociais. Iqbal Theba, que deu vida ao diretor Figgins, compartilhou uma notícia sobre o desaparecimento e pediu por misericórdia de Deus.
Já a atriz Vanessa Lengies, que viveu Sugar Motta, comentou seu amor pela amiga. "Eu a amo. Mandando um abraço apertado".

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