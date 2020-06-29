'Glee', 'Mad Men' e 'Modern Family' chegam à Amazon Prime em julho

Em julho, a Amazon Prime Video recebe novos títulos de séries e filmes em sua plataforma. Dentre os destaques estão a nova temporada da série "HANNA", além da aclamada "Mad Men" e "Modern Family". Ainda, ao longo do mês serão adicionados os filmes "Piratas do Caribe" e "Velozes e Furiosos". Confira abaixo as estreias de julho: