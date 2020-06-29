'Glee', 'Mad Men' e 'Modern Family' chegam à Amazon Prime em julho

Em julho, a Amazon Prime Video recebe novos títulos de séries e filmes em sua plataforma. Dentre os destaques estão a nova temporada da série "HANNA", além da aclamada "Mad Men" e "Modern Family". Ainda, ao longo do mês serão adicionados os filmes "Piratas do Caribe" e "Velozes e Furiosos". Confira abaixo as estreias de julho:
1 DE JULHO
- Glee (Temporadas 1-6)
- Com otimismo, o professor Will Schuester tenta inspirar um grupo de estudantes a reformar o antigo coral da escola McKinley, o bem sucedido Clube Glee. Porém, a tarefa seria mais fácil se os atuais membros do grupo não fossem: um soprano nada popular, uma garota que treina para ser diva e recusa-se a fazer playback, um guitarrista nerd e uma estranha gótica. Mesmo assim, com dois verdadeiros talentos em sua mira, Will está determinado a fazer o que for preciso para provar que os contraditores estão errados e levar o grupo de volta ao sucesso.
- Homeland (Temporadas 1-7)
- Um soldado americano desaparecido é recebido como herói quando regressa depois de passar oito anos em cativeiro no Iraque. Mas, a analista da CIA Carrie Mathison, que passou vários anos no Afeganistão, suspeita da história e acredita que ele possa ser um enviado pelos terroristas para atacar os EUA.
- Impuros (Temporada 1)
- No Rio de Janeiro dos anos 1990, em um território conflagrado por problemas sociais e onde a oportunidade do crime é muito tentadora, o jovem Evandro do Dendê (Raphael Logam) enfrenta as complexidades do mundo do tráfico e a relação complicada com a própria mãe. Ele decide vingar a morte do irmão e mata os responsáveis pelo tal assassinato, ganhando notoriedade dentro da hierarquia do comando.
- Modern Family (Temporadas 1-9)
- Através da perspectiva de um documentário jamais visto, a divertida série relata o dia a dia de três famílias ligadas entre si. Jay Pritchett é um homem mais velho que se casa com a latina Glória, muitos anos mais nova que ele. Os dois vivem com o filho dela, Manny, e convivem diariamente com os filhos do primeiro casamento de Jay: Claire e Mitchell. Claire é uma dona de casa casada com o corretor de imóveis Phil Dunphy e que luta para dar a melhor educação para os filhos Haley, Alex e Luke. Já Mitchell vive um relacionamento com Cameron Tucker, e resolvem adotar uma filha, Lily.
- Prison Break (Temporadas 1-5)
- Lincoln Burrows (Dominic Purcell) é um homem inocente acusado pelo homicídio do irmão do vice-presidente, sendo condenado a pena de morte em uma penitenciária super-máxima. Porém, seu irmão, Michael Scofield (Wentworth Miller), bola um plano para tirar Lincoln da cadeia. Enviado para Fox River, Michael começa a executar a sua estratégia, mas logo percebe que está no meio de uma perigosa conspiração.
- Velozes e Furiosos 6 (DUB)
- Desde que o golpe de Dom (Vin Diesel) e Brian (Paul Walker) no Rio de Janeiro deixou o grupo com 100 milhões de dólares, a equipe se espalhou pelo mundo. Um dia, Hobbs pede a Dom que reúna um grupo de elite em Londres e apreenda uma organização de mercenários nas ruas, cujo mentor é apoiado por Letty, a antiga namorada de Dom que ele acreditava estar morta.
- Velozes e Furiosos 7
- Após os acontecimentos em Londres, Dom (Vin Diesel), Brian (Paul Walker), Letty (Michelle Rodriguez) e o resto da equipe têm a chance de voltar para os Estados Unidos e recomeçar suas vidas. Mas a tranquilidade do grupo é destruída quando Deckard Shaw (Jason Statham), um assassino profissional, quer vingança pelo acidente que deixou seu irmão em coma. Agora, a equipe tem de unir forças para deter um vilão novo e ainda mais perigoso. Dessa vez, não se trata apenas de uma questão de velocidade: a corrida é pela sobrevivência.
- Halloween
- O filme é o décimo primeiro da franquia (2018). Quatro décadas depois de ter escapado do ataque de Michael Myers em uma noite de Halloween, Laurie Strode (Jamie Lee Curtis) terá que confrontar o assassino mascarado pela última vez. Ela foi perseguida pela memória de ter sua vida por um triz, mas, dessa vez, quando Myers retorna para a cidade de Haddonfield, ela está preparada.
- Halloween 4: O Retorno de Michael Myers
- Michael Myers, que parecia estar catatônico, foge do Hospital de Segurança Máxima Ridgemont ao descobrir que tem uma sobrinha. A garota, que tem uma nova família, tem pesadelos com o tio, que pretende matá-la.
- Halloween 5: A Vingança de Michael Myers
- A jovem Jamie perde a fala e desenvolve uma ligação telepática com o tio demoníaco, Michael Myers. O engenhoso Dr. Sam Loomis percebe isso e prepara uma armadilha para, finalmente, pôr fim à fúria do assassino.
- Um Hotel Bom pra Cachorro
- Depois de se mudarem para um orfanato que proíbe animais de estimação, os irmãos Andi (Emma Roberts) e Bruce (Jake T. Austin) precisam encontrar rapidamente um lar para o seu cachorro Sexta-feira. Um dia, eles acham um hotel abandonado e com a ajuda das habilidades mecânicas de Bruce, o local torna-se um paraíso para Sexta-feira e outros animais abandonados.
- Piratas do Caribe: A Vingança de Salazar
- O capitão Salazar (Javier Bardem) é a nova pedra no sapato do capitão Jack Sparrow (Johnny Depp). Ele lidera um exército de piratas fantasmas assassinos e está disposto a matar todos os piratas existentes na Terra. Para escapar, Sparrow precisa encontrar o Tridente de Poseidon, que dá ao seu dono o poder de controlar o mar.
- Precisamos Falar Sobre o Kevin
- Maltratada, Eva (Tilda Swinton) tenta recomeçar a vida com um novo emprego e vive evitando as pessoas. Ela nunca quis ser mãe e, por isso, tem uma relação complicada com seu filho primogênito, Kevin (Jasper Newell/Ezra Miller). Agora, o adolescente está preso por ter sido o responsável por uma tragédia, e Eva tenta lidar com a sensação de culpa pelo que aconteceu.
- Detona Ralph
- Ralph está cansado de ser desprezado no seu próprio jogo de fliperama, o popular Conserta Félix Jr. Para ganhar a atenção do herói Felix e todos os outros personagens, o vilão tem um plano e sai em busca de uma medalha, com a intenção de provar o seu valor.
3 DE JULHO
- HANNA (Temporada 2)
- Na nova temporada, Hanna arrisca sua liberdade para resgatar sua amiga Clara (Yasmin Monet Prince) das garras do programa Utrax, agora dirigido por John Carmichael (Dermot Mulroney) e com segundo comando de Leo Garner (Anthony Welsh). Hanna encontra ajuda improvável de sua inimiga anterior, a agente da CIA Marissa Wiegler (Mireille Enos), que deve proteger a si mesma e a Hanna da organização cruel em que ela confiou um dia. No entanto, à medida que Hanna se aprofunda no mundo ilusório de The Meadows e conhece outros como ela, incluindo Sandy (Áine Rose Daly) e Jules (Gianna Kiehl), a garota começa a questionar seu papel no contexto mais amplo do programa de assassinatos de Utrax e, finalmente, o lugar que ela realmente pertence.
- Mad Men (Temporadas 1-7)
- Aclamada pela crítica e vencedora de múltiplos prêmios, a série mostra Nova York nos anos 60. O protagonista Don Draper, diretor de criação da agência Sterling Cooper, enfrenta dificuldades para permanecer no topo do mundo de grande pressão das agências de publicidade na Madison Avenue. Em torno dele estão sua família, os demais sócios e os funcionários da agência. A rotina de Don, suas relações pessoais e profissionais acabam mostrando as mudanças sociais e morais dos Estados Unidos na década de 1960.
7 DE JULHO
- Arquivo X (Temporadas 1-11)
- Os agentes especiais do FBI Fox Mulder (David Duchovny) e Dana Scully (Gillian Anderson) investigam casos inexplicáveis que os levam a conspirações alienígenas envolvendo o governo, conhecidos como Arquivo X. Embora o governo esteja convencido de que os relatórios sejam falsos, os detetives não descansam até que consigam provar a verdade.
15 DE JULHO
- #Mechamadebruna (Temporadas 1-3)
- A jovem de classe média Raquel (Maria Bopp) decide virar garota de programa, adotando o apelido "Bruna Surfistinha". A cafetina experiente Stella abriga a jovem em sua casa, onde ela não demora muito para se sobressair e gerar inveja nas colegas de trabalho, se tornando a favorita da clientela. Mas, como nem tudo são flores, Bruna começa a se confrontar com a dura realidade do ramo da prostituição. Porém, a garota supera todos os desafios e, em pouco tempo, se torna a prostituta mais requisitada de São Paulo.
- Filhos da Anarquia (Temporadas 1-7)
- Em uma pequena cidade fictícia no norte da Califórnia, nos EUA, habita o clube de motociclistas Sons of Anarchy (Filhos da Anarquia). O grupo lida com atividades ilícitas como o tráfico de drogas e filmes pornô e é liderado por Clay Morrow (Ron Perlman) e Jax Teller (Charlie Hunnam). Enquanto tentam conciliar a sua ocupação com a família e os filhos, eles precisam conviver com opiniões diferentes: enquanto Morrow acredita na tradição violenta, Teller se inspira no discurso revolucionário do diário de seu falecido pai.
- Assalto Ao Banco Central
- Acompanhado das pessoas certas, um homem conhecido como Barão (Milhem Cortaz) põe em prática o plano perfeito para assaltar o Banco Central e leva toneladas de dinheiro sem disparar nenhum alarme e sem dar um tiro. Cerca de três meses após a operação, R$ 164,7 milhões foram roubados do Banco Central, em Fortaleza, no Ceará
- O Casamento De Romeu E Julieta
- Julieta (Luana Piovani) é filha de Alfredo (Luís Gustavo), torcedor fanático do Palmeiras, e se apaixona pelo médico Romeu (Marco Ricca), corintiano roxo. Para não desagradar a família da moça, ele finge torcer para o Palmeiras, chegando a se filiar como sócio do clube, mas acaba se envolvendo em confusão.
- S.O.S. Mulheres Ao Mar
- Não bastasse Adriana (Giovanna Antonelli) não conseguir uma editora para publicar seus livros e precisar legendar filmes pornôs para ganhar a vida, a moça é abandonada pelo seu esposo Eduardo (Marcello Airoldi). Desiludida com a separação, ela resolve reconquistar o ex-marido, embarcando no mesmo cruzeiro onde ele está com a nova namorada, Beatriz, uma estrela da TV. Adriana embarca no navio com a irmã, Luiza, e a empregada, Dialinda. Decididas a arruinar a viagem de Eduardo e de sua namorada, essas três mulheres acabam descobrindo novos e inesperados caminhos para suas vidas.
- Somos Tão Jovens
- Em 1973, o jovem Renato (Thiago Mendonça) se muda com a família para a Brasília. Fã do punk rock, aos poucos começa a se envolver com o cenário musical, formando com amigos a banda Aborto Elétrico. Em 1982, apesar da rejeição a suas novas canções, consegue despertar a atenção em outros círculos e retoma seu sonho de criar uma grande banda, convidando Marcelo Bonfá e Dado Villa-Lobos para formar a Legião Urbana, iniciando a trajetória que a tornaria umas das maiores bandas do rock brasileiro.
23 DE JULHO
- O Escândalo
- As funcionárias da Fox News denunciam o CEO Roger Ailes (John Lithgow) de assédio sexual e a cultura de masculinidade tóxica da empresa de mídia norte-americana, levando o magnata Ailes e sua carreira à queda.
24 DE JULHO
- Uma Família da Pesada (Temporadas 15-17)
- A história gira em torno da casa da família Griffin, onde vivem dois adolescentes, um cachorro cínico que é mais esperto que todos os humanos, e um bebê maléfico que arquiteta inúmeras tentativas de erradicar sua mãe. Encabeçando essa família estranha e disfuncional está Peter Griffin, que dá o seu melhor para fazer o que é certo, mas comete erros legendários.
26 DE JULHO
- A Volta ao Mundo em 80 dias
- Phileas Fogg (Steve Coogan), inventor que vive na Inglaterra vitoriana considerado pela comunidade científica conservadora como um excêntrico, é desafiado por outro inventor a dar a volta ao mundo em 80 dias. Em sua jornada cheia de perigos e aventuras, Fogg é acompanhado por seu empregado fiel, o oriental Passepartout (Jackie Chan), e por Monique (Cécile de France), uma garçonete que sonha em ser pintora.
- Rota de Fuga
- A maior autoridade de segurança estrutural, Ray Breslin (Sylvester Stallone), encontra-se em uma armadilha e encarcerado na prisão mais secreta e segura do mundo, que ele mesmo criou. Agora, ele tem que usar suas habilidades para escapar com a ajuda de um presidiário.