Série "El Presidente", da Amazon, dramatiza corrupção na FIFA

Série "El Presidente", do Amazon Prime Video Crédito: Amazon/Divulgação

"Vocês estão aqui para ver ficção, então lhes dou a ficção", diz o narrador de "El Presidente", série lançada pelo Amazon Prime Video nesta sexta-feira (5). A frase, ironicamente, é dita no início do terceiro ato da série de oito episódios que mostra, com todos os nomes e de forma bem explícita, como funciona a corrupção no mundo do futebol sul-americano.

O “presidente”, no caso, é Sergio Jadue (André Parra, o Pablo Escobar de “El Patrón del Mar”), chefe da ANFP (Associação Nacional de Futebol Profissional do Chile). Jadue era presidente do pequeno Unión La Calera, clube que, durante sua gestão, ascendeu à Primeira Divisão Chilena. Em seus primeiros dias como parte do seleto grupo de dirigentes dos times da elite do país, Jadue acabou eleito presidente da federação - ele seria uma marionete para os dirigentes dos grandes clubes manterem o funcionamento da máquina de esquemas da Conmebol.

“El Presidente” é uma coprodução entre a chilena Fábula, a argentina Kapow e a francesa Gaumont, responsável por “Narcos”. Não é coincidência, assim, que a série tenha sua estrutura bem similar à do sucesso internacional da Netflix. A série da Amazon, assim como “Narcos”, tem uma narração em off para contextualizar o espectador com um aspecto semi-documental e opta por misturar ficção e realidade para entregar uma versão do que realmente ocorreu. O destino é o escândalo que causou a prisão de diversos dirigentes da Conmebol, entre eles o brasileiro José Maria Marín, por subornos que chegaram a US$ 125 milhões pela venda de direitos de transmissão dos jogos das seleções sul-americanas.

Dividida em duas linhas temporais, a narrativa é ágil e divertida, assim como a narração feita por um dos grandes chefões da história da Conmebol, o argentino Julio Grondona. É no enterro dele, pouco depois da Copa de 2014, que a série tem início. Grondona nos explica quem é quem naquele jogo de cartas cheio de nomes e esquemas - não é fácil entender de cara, mas isso pouco importa, uma vez que o narrador e Jadue mastigam tudo antes de entregar o espectador.

É bem possível que “El Presidente” agrade mais quem acompanha o futebol de perto, pois muitos nomes são apresentados e alguns não farão sentido algum para quem não os conhece - João Havelange, por exemplo. Consagrado como o presidente da FIFA que levou o futebol para TV e, assim, abriu as portas para a corrupção, o brasileiro é insignificante à trama, mas sua presença a enriquece e abre possibilidades para mais histórias a serem contadas, como mostrado sem sutilieza alguma no episódio final.

Série "El Presidente", do Amazon Prime Video Crédito: Amazon/Divulgação

Boa parte do conflito da série está na relação de Jadue com o FBI, representado aqui pela agente Rosario vivida por Karla Souza (a Laurel de “How to Get Away With Murder”). É ela quem faz o contato com o dirigente e o transforma em um informante. O texto também apresenta alguns conflitos familiares e gasta tempo tentando desenvolver Nené (Paulina Gaitan, de “Narcos”), esposa de Sergio, mas nunca se aprofunda. Fica a impressão de que o tempo gasto com as subtramas de Rosario e Nené esticam um pouco alguns episódios, os tornando cansativos.

Para uma série sobre o mundo de futebol, surpreendentemente há pouco futebol em “El Presidente”. Sim, encenar os jogos é sempre complicado, mas o roteiro usa partidas históricas, como o duelo entre Brasil e Chile na Copa de 2014 e alguns da Copa América vencida pelos chilenos em 2015 como parte de sua condução. A não utilização de imagens reais dos jogos, com certeza por questões de licenciamento, afasta a audiência da trama e reforça ainda mais o lado ficcional da história. Há de se ressaltar que o roteiro não vende tudo como verdade, ele entende a necessidade de transformar todos os acontecimentos em um thriller pop e divertido sobre corrupção. Assim, a série revela, em um momento oportuno, o que é real e o que é ficção em tudo o que o espectador acabou de ver.

Série "El Presidente", do Amazon Prime Video Crédito: Amazon/Divulgação

“El Presidente” conta a história de um escândalo de corrupção internacional sob o olhar de um chileno e com foco no Chile. A trama funciona para nós, brasileiros, pela proximidade dos acontecimentos e por reconhecer nela nomes até hoje envolvidos no nosso futebol - a Traffic, empresa de José Hawilla, um dos principais nomes do esquema de corrupção mostrado na série, administra a carreira de cerca de 90 jogadores brasileiros, além de já ter sido parceira de negócios de Palmeiras e Flamengo. A empresa ainda hoje é dona de um clube em Portugal, o Estoril Praia, e continua atuando no futebol brasileiro, uma prova de que o esquema de “El Presidente” é apenas um de muitos.