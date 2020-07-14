Ator da série 'Empire' é preso após mulher relatar agressão e estrangulamento

O ator Bryshere Gray, 26, que deu vida a Hakeem Lyon na série "Empire" (Fox), foi preso na noite do último domingo (12) sob suspeita de violência doméstica. A mulher do artista apresentava ferimentos visíveis e chegou a dizer que foi estrangulada até perder a consciência.
Segundo o site Hollywood Reporter, a mulher do ator e cantor, que também é conhecido como Yazz, teria acionado a polícia após deixar a residência do casal, no Arizona, de carona. Ela foi até um posto de gasolina, de onde ligou para a polícia e relatou as agressões, que teriam ocorrido por horas.
Ainda de acordo com a publicação, a polícia da cidade de Goodyear divulgou um comunicado, na segunda-feira (13), em que afirma que a mulher tinha ferimentos visíveis no corpo e que Gray chegou a estrangulá-la até que ela perdesse a consciência. Ela foi atendida em um hospital local e liberada em seguida.
A polícia encontrou o ator em sua casa após a denúncia, mas ele não teria aceitado falar com os policiais até que a Swat, equipe de elite da polícia americana, chegasse ao local. Ele foi preso na manhã de segunda e indiciado por agressão com agravante e conduta desordeira.
Bryshere Gray não é o primeiro ator de "Empire" a se envolver com a Justiça. O ator Jussie Smollett, 36, deixou a série após se envolver em uma polêmica por supostamente fazer uma comunicação falsa de que teria sofrido um crime de ódio. Em fevereiro, ele foi indiciado por mentir para a polícia.