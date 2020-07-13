A separação foi pelo bem-estar dos meus filhos, diz Angelina Jolie

A atriz Angelina Jolie Crédito: Reprodução/Instagram @angelinajolie_specialenvoy

Depois de um longo processo de separação, partilha de bens e assuntos que envolvem a guarda dos filhos, Angelina Jolie voltou a falar sobre o divórcio de Brad Pitt.

Em entrevista a revista Vogue, na edição indiana, a atriz declarou que a decisão de se separar dele levou em conta os filhos. "Separei pelo bem estar dos meus filhos. Foi a decisão certa", disse.

Angelina e Brad são pais de Maddox, de 18 anos, Pax, 16, Zahara, 15, Shiloh, 14, e dos gêmeos Vivienne e Knox, de 11. Na época do divórcio, há quatro anos, a atriz contou que os filhos acompanharam a proliferação de fake news sobre o rompimento do casal. "Leram muitas mentiras, mas eles sabem a própria verdade. Eles são seis jovens muito corajosos e fortes", afirmou.