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Divórcio

A separação foi pelo bem-estar dos meus filhos, diz Angelina Jolie

A atriz norte-americana abriu  o coração sobre os seis filho, quatro anos depois de se ter divorciado do ator Brad Pitt
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jul 2020 às 17:09

Publicado em 13 de Julho de 2020 às 17:09

A atriz Angelina Jolie
A atriz Angelina Jolie Crédito: Reprodução/Instagram @angelinajolie_specialenvoy
Depois de um longo processo de separação, partilha de bens e assuntos que envolvem a guarda dos filhos, Angelina Jolie voltou a falar sobre o divórcio de Brad Pitt.
Em entrevista a revista Vogue, na edição indiana, a atriz declarou que a decisão de se separar dele levou em conta os filhos. "Separei pelo bem estar dos meus filhos. Foi a decisão certa", disse.
Angelina e Brad são pais de Maddox, de 18 anos, Pax, 16, Zahara, 15, Shiloh, 14, e dos gêmeos Vivienne e Knox, de 11. Na época do divórcio, há quatro anos, a atriz contou que os filhos acompanharam a proliferação de fake news sobre o rompimento do casal. "Leram muitas mentiras, mas eles sabem a própria verdade. Eles são seis jovens muito corajosos e fortes", afirmou.
Jolie também relembrou do tempo da adoção de cada um deles: "Como foi bom olhar nos olhos deles pela primeira vez. Eles nunca devem perder o contato com suas raízes. Temos de as honrar, aprender com elas", concluiu.

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