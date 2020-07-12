Naja que deixou brasileiro em coma vira meme e ganha perfil no Twitter

Naja virou meme no Twitter Crédito: Reprodução/Twitter Naja Original

O caso envolvendo um estudante de veterinária que entrou em coma após ser picado por uma cobra conquistou os internautas e se tornou meme. A naja, responsável por picar o jovem Pedro Henrique Santos Krambeck Lehmkul, 22, ganhou um perfil no Twitter neste sábado (11). Neste domingo (12), o perfil já tinha acumula mais de 40 mil seguidores.

As publicações do perfil, de tom sarcástico, mostram montagens, memes e mensagens cômicas, em grande parte relacionadas ao tratamento inadequado de animais.

Em menos de uma semana eu:

- Me vinguei do meu opressor

- Desmontei um esquema de tráfico de animais

- Libertei mais de 16 companheiras

- Dei visibilidade ao amigo tubarão

- Fiz os criadores sentirem medo e eles já estão devolvendo as outras cobras pic.twitter.com/ahxBMRhJdD — Naja de Brasília (@najaoriginal) July 11, 2020

Na última quinta-feira (9), o Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA) do Distrito Federal encontrou 16 cobras exóticas que estavam escondidas no núcleo rural Taquara, no Distrito Federal. A apreensão foi feita após uma denúncia anônima. A suspeita é que todas elas pertençam a Lehmkul, que, na noite de terça-feira (7), foi mordido pela cobra da espécie naja, que também pertenceria a ele.

Os animais apreendidos agora estão sendo levados para a delegacia do Gama (cidade satélite de Brasília) e, de lá, serão encaminhadas para o Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) para que seja realizada a identificação das espécies.

O rapaz está em estado grave na UTI do Hospital Maria Auxiliadora, que, a pedido da família, não está divulgando seus laudos médicos. Nas suas redes sociais, era possível ver diversas imagens com diversas espécies de cobras. Mas elas foram apagadas depois que o caso ganhou repercussão na imprensa de todo o Brasil.

COBRA CHEGOU A FICAR DESAPARECIDA

Depois de morder Pedro, a naja ficou desaparecida por quase 24 horas. Ela foi localizada no começo da noite de quarta-feira (8), por volta das 19h, no Setor de Clubes de Brasília, próxima a um shopping center, após o testemunho de diversas pessoas. Ela estava dentro de uma caixa e escondida atrás de um morro de areia.