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Acidente

Homem cai durante voo de parapente e morre em Viana

Acidente aconteceu no final da manhã deste domingo (12). Ele estava comum instrutor, que assim que desceu chamou os bombeiros e saiu à procura do rapaz
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 jul 2020 às 13:36

Publicado em 12 de Julho de 2020 às 13:36

O Bella Viana Park, no bairro Marcílio de Noronha, fica ao lado da BR 101.
Município de Viana, onde resgate aconteceu Crédito: CBL/divulgação
Um homem morreu após cair de um parapente na manhã deste domingo (12),  na região da Pedra do Urubu, no bairro Universal, em Viana. Segundo uma postagem do Corpo de Bombeiros em uma rede social, o homem pulou com um instrutor, mas caiu no meio da mata.
Assim que desceu, o instrutor acionou o Corpo de Bombeiros e saiu à procura do aluno. A ocorrência foi registrada por volta das 11h20. Os bombeiros fizeram buscas na área, de difícil acesso, e acabaram encontrando a vítima já sem vida.
O corpo foi retirado da região e levado até uma rampa. A Polícia Civil foi acionada. Ainda não há informações sobre a identidade da vítima.

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