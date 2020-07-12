Homem cai durante voo de parapente e morre em Viana

Um homem morreu após cair de um parapente na manhã deste domingo (12), na região da Pedra do Urubu, no bairro Universal, em Viana. Segundo uma postagem do Corpo de Bombeiros em uma rede social, o homem pulou com um instrutor, mas caiu no meio da mata.
Assim que desceu, o instrutor acionou o Corpo de Bombeiros e saiu à procura do aluno. A ocorrência foi registrada por volta das 11h20. Os bombeiros fizeram buscas na área, de difícil acesso, e acabaram encontrando a vítima já sem vida.
O corpo foi retirado da região e levado até uma rampa. A Polícia Civil foi acionada. Ainda não há informações sobre a identidade da vítima.