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Criminosos trocam tiros na areia da praia na Barra do Jucu, Vila Velha

O tiroteio aconteceu na manhã de domingo (12)  e deixou moradores em desespero. Um carro com um homem baleado, que acabou morrendo, foi localizado em Coqueiral de Itaparica
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 jul 2020 às 12:03

Publicado em 12 de Julho de 2020 às 12:03

Carro atingidodurante tiroteio na Barra do Jucu, Vila Velha
Carro atingido durante tiroteio na Barra do Jucu, Vila Velha Crédito: Internauta
O sol nem havia esquentado as ruas ainda quando bandidos armados trocaram tiros nas areias da Barra do Jucu, em Vila Velha, na manhã deste domingo (12).  Pelo menos dez criminosos  deixaram moradores em pânico ao travarem uma luta armada no local. Carros e até vidraça de uma casa foram atingidos por disparos.
A Polícia Militar foi acionada e soube que alguns dos homens envolvidos no tiroteio haviam fugido em um carro de passeio. Dois estariam feridos. De acordo com nota divulgada pela PM, foi montado um cerco e contato com hospitais do município. Um veículo foi encontrado em Coqueiral de Itaparica, ainda em Vila Velha, com um suspeito baleado, que morreu no local.
De acordo com relato de moradores da região, este foi o segundo tiroteio em menos de 24 horas na Barra do Jucu. A PM também registrou ter sido acionada na noite de sábado (11) pelo mesmo motivo, mas ao chegar ao local não localizou os suspeitos, pois a troca de tiros teria ocorrido mais cedo.
Os ataques seriam resultado de uma briga entre grupos de traficantes pelo domínio de uma boca de fumo localizada no Morro da Concha. 
O tiroteio desta manhã durou mais de cinco minutos e começou na Rua Joaquim Calazans, continuando pela praia, na região do  Canto do Barrão. "Estou sem acreditar, a gente vive na praia e é um risco esses tiros. Era gente correndo armada em plena luz do dia. Estou apavorada", conta uma moradora. 
No sábado (11),  bandidos armados  abriram fogo contra rivais na rua Ana Penha Barcelos, que dá acesso à praia do Barrão. 
Neste domingo, a Polícia Civil também foi acionada. No local dos disparos foi encontrado um veículo atingido e que passará pela perícia da Polícia Civil.

DENÚNCIAS PODEM SER FEITAS PELO 181

Ainda de acordo com a nota da PM, "sobre o policiamento, a Polícia Militar informa que militares atuam com patrulhamento preventivo dia e noite em toda a Barra do Jucu, em Vila Velha, e que ações de cerco tático, ponto base e abordagens são realizadas em horários estratégicos e de acordo com o mapa do crime. Ainda assim, é importante que a população colabore acionando o Ciodes (190) sempre quando houver ocorrência de crime e também em casos de situações suspeitas. Denúncias sobre indivíduos que possam estar agindo no bairro podem ser feitas por meio do Disque Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br. O sigilo e anonimato são garantidos".

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