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Pop!

Madonna posta meme brasileiro nas redes sociais e ganha a internet

O vídeo postado pela diva americana mostra 'Marina Silva de Manaus' dançando ao som de 'Holiday'

Publicado em 23 de Julho de 2020 às 09:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jul 2020 às 09:02
Madonna posta meme brasileiro nas redes sociais e ganha a internet Crédito: Reprodução/Instagram
Apaixonada pelo Brasil,  Madonna surpreendeu os fãs ao publicar em suas redes sociais, nesta quarta (22), um vídeo que viralizou nas últimas semanas por aqui.
Na imagem, "Marina Silva de Manaus",  que, na realidade, se chama Solange, aparece dançando ao som de "Holiday", clássico da diva pop. Em texto, Madonna escreveu: "Você está se sentindo sem esperança hoje? A vida parece ser uma má notícia após a outra? O Apocalipse parece estar ao virar da esquina. Eu acho que muitos de nós sentimos o mesmo. Em dias como este, temos apenas que aumentar a música e a dançar!"
Nos comentários do post, fãs brasileiros comentaram à publicação. "O auge!", reagiu um deles. "Tinha que ser brasileiro", afirmou outro. "Eu não acredito nisso, tô chocado", brincou um terceiro.
Alguns seguidores, porém, não viram com bons olhos a exposição de Solange, a protagonista do meme brasileiro.
Polêmicas à parte, a própria Solage postou um video para falar sobre o assunto. 
este vídeo pode te interessar

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