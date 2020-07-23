Madonna posta meme brasileiro nas redes sociais e ganha a internet Crédito: Reprodução/Instagram

Apaixonada pelo Brasil, Madonna surpreendeu os fãs ao publicar em suas redes sociais, nesta quarta (22), um vídeo que viralizou nas últimas semanas por aqui.

Na imagem, "Marina Silva de Manaus", que, na realidade, se chama Solange, aparece dançando ao som de "Holiday", clássico da diva pop. Em texto, Madonna escreveu: "Você está se sentindo sem esperança hoje? A vida parece ser uma má notícia após a outra? O Apocalipse parece estar ao virar da esquina. Eu acho que muitos de nós sentimos o mesmo. Em dias como este, temos apenas que aumentar a música e a dançar!"

Nos comentários do post, fãs brasileiros comentaram à publicação. "O auge!", reagiu um deles. "Tinha que ser brasileiro", afirmou outro. "Eu não acredito nisso, tô chocado", brincou um terceiro.

Alguns seguidores, porém, não viram com bons olhos a exposição de Solange, a protagonista do meme brasileiro.

Não sei se fico feliz ou triste pela exposição da Marina, espero que toda essa onda de memes esteja rendendo realmente uma ajuda financeira que possa ajudá-la, e que incentive ela pra que ela se livre da dependência química. https://t.co/Re74757l3T — gabriel muney (@jointaftersex) July 22, 2020

Polêmicas à parte, a própria Solage postou um video para falar sobre o assunto.