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Futebol

Neymar comemora título da Copa da França ao som de Anitta e Ludmilla

Craque marcou o gol da vitória no jogo que aconteceu nesta sexta-feira (24)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jul 2020 às 14:59

Publicado em 26 de Julho de 2020 às 14:59

Neymar Jr. comemora o título da Copa França pelo Paris Saint-German ao som de Ludmilla
Neymar Jr. comemora o título da Copa França pelo Paris Saint-German ao som de Ludmilla Crédito: Instagram/@neymarjr
Após marcar um gol na final que deu o título da Copa França ao Paris Saint-German nesta sexta-feira (24), Neymar acordou neste sábado (25) ainda em ritmo de comemoração. Primeiro postou em seu Stories, no Instagram um boomerang com a legenda "lembrei que ganhei mais um título".
Mais tarde compartilhou um vídeo cantando e dançando ao som da "Amor Difícil", do álbum Numalice, de Ludmilla, com a legenda "vibe de campeão". O craque também comemorou a vitória no TikTok, com um vídeo segurando a taça do título ao som da canção "Desce Pro Play", de Anitta em parceria com MC Zaac e Tyga.

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Com mais de 20 títulos acumulados na carreira, Neymar parece estar em uma boa fase em sua vida pessoal também. Recentemente, o Ministério Público de São Paulo rejeitou inquérito contra o jogador por suposto comentário homofóbico, feitos contra o então namorado de sua mãe, Tiago Ramos, 23.
O pedido de apuração e abertura de inquérito tinha sido feito pelo ativista Agripino Magalhães, após o vazamento de áudios em que o jogador conversa com dois amigos e usa o termo "viadinho" para falar sobre o modelo. Um dos amigos ainda fala: "Vamos matar, enfiar um cabo de vassoura no c* dele".
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Ta tranquilo, tá favorável ????

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