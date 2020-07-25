Em boa fase e com atalho na Liga dos Campões, Neymar pode fazer história no PSG

Neymar vive ótima fase com a camisa do PSG Crédito: PSG/Divulgação

Contratado a peso de ouro pelo Paris Saint-Germain em 2017 , Neymar chegou ao clube francês sob grande expectativa. Com salário astronômico e com a responsabilidade de ser a principal estrela da equipe, o atacante assumia ali a missão de estabelecer o PSG entre os grandes da Europa. Para isso se faz necessário conduzir o Les Rouge-et-Bleu ao sonhado título da Liga dos Campeões, o que ainda não aconteceu.

Entretanto, parece que os deuses do futebol estão dispostos a dar uma ajuda a Neymar não só a levar o PSG ao título mais importante da Europa, como colocá-lo de volta na disputa pelo prêmio Fifa The Best, o de melhor jogador do mundo.

Neymar e o PSG estão a apenas três jogos de uma conquista histórica. Em meio a um cenário completamente inesperado e improvisado, provocado pela pandemia do novo coronavírus , a Uefa se viu obrigada a mudar drasticamente o formato da Champions, que retorna no dia 7 de agosto. As fases decisivas, tradicionalmente disputadas em confrontos de ida e volta, vão acontecer em jogo único. E para a sorte do Paris Saint-Germain, em um caminho que o afasta dos times mais fortes do continente.

Nas quartas de final, o PSG encara o Atalanta, que possui um certo ar de sensação do futebol italiano, mas é um azarão diante dos franceses. Caso avance à semifinal, o que é muito provável, Neymar e cia vão enfrentar o vencedor do duelo entre RB Leipzig e Atletico de Madrid. Ou seja, até a final, Real Madrid, Barcelona, Juventus, Bayern de Munique e Manchester City não cruzam o caminho do PSG.

Futebol não se ganha de véspera, mas o trajeto que leva o PSG à final da Liga dos Campeões está longe de ser dos mais complicados. Um confronto decisivo em jogo único oferece margem ao imponderável, mas em um ambiente sem a presença de torcida e que o fator pressão não existe, a tendência é que o melhor time tecnicamente não encontre dificuldade para traduzir sua superioridade em resultado.

Uma bela chance para Neymar, hoje aos 28 anos, mostrar que pode conduzir seu time a esse título. O talento de Neymar é indiscutível. Uma pena que nos últimos tempos ele tenha ganhado muito mais destaque no noticiário de celebridades do que nas páginas esportivas. O atacante brasileiro é fundamental para o sucesso de sua equipe, que já conquistou o Campeonato Francês e a Copa da França nesta temporada.

As últimas atuações do principal jogador do futebol brasileiro foram ótimas. Inclusive nesta sexta-feira (24), quando ele marcou o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Saint-Étienne e garantiu o troféu da Copa da França para o PSG. Mas o nível do futebol francês não oferece grandes dificuldades para Neymar. Na Champions, o “Adulto Ney” será colocado à prova, e terá a chance de fazer história nesta temporada.