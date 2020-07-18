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Futebol

Secretário de Esportes diz que Capixabão volta a ser disputado em outubro

Protocolos sanitários para o retorno do futebol já estão sendo discutidos. Atender os times que vão disputar a Série D do Brasileiro é a prioridade. Séries A E B do Campeonato Capixaba ficam para segundo momento

Públicado em 

18 jul 2020 às 06:00
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

A disputa pelo tão desejado troféu de campeão do Capixabão começa neste sábado
A disputa pelo tão desejado troféu de campeão do Capixabão começa neste sábado Crédito: Vitor Nicchio/Vitória FC
Há quatro meses paralisado por conta da pandemia do novo coronavírus, o futebol capixaba começa a visualizar um caminho para o seu retorno. A Federação de Futebol do Espírito Santo (FES) e as secretarias estaduais de Esporte (Sesport) e Saúde (Sesa) estão atentas aos exemplos das cidades que já retomaram suas competições, e principalmente à realidade da Covid-19 no Estado, para definirem quando a bola vai voltar a rolar.
Fator fundamental para o retorno do esporte no Espírito Santo, os protocolos sanitários que deverão ser cumpridos pelos clubes, para que eles estejam aptos a retomarem suas atividades, serão anunciados em breve. Em relação ao retorno do Capixabão, o secretário de esportes Junior Abreu afirmou que a competição só volta em outubro.

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“Estamos construindo os protocolos junto com a Federação e com a Sesa. A primeira etapa vai atender os times que vão disputar a Série D do Campeonato Brasileiro, já que a CBF marcou o início da competição para setembro. No segundo momento, vamos atender o retorno das Séries A e B do Campeonato Capixaba, competições que voltam a acontecer no final de outubro”, afirmou o secretário.
Junior Abreu garante que evitar o risco de contágio do coronavírus entre atletas e comissões técnicas é a prioridade. “Quanto mais cedo retornar o futebol, maior será o nível de exigência dos protocolos sanitários. Estamos atentos à Covid-19, o Espírito Santo já está entre os Estados que estão reduzindo os números da doença. Mas a gente acredita que no final de outubro vamos estar com a situação muito melhor do que estamos hoje. A Federação também está consciente disso. Vamos pensar na saúde e segurança dos jogadores e de todos os envolvidos”, pontuou.

VITÓRIA E REAL NOROESTE

Vitória-ES 4 x 1 Real Noroeste
Vitória e Real Noroeste representam o ES na Série D do Campeonato Brasileiro Crédito: Vitor Nicchio/Vitória FC
Representante do Espírito Santo garantido na primeira fase da Série D do Campeonato Brasileiro, o Vitória se prepara para voltar a treinar entre os dias 15 e 17 de agosto. O Alvianil estreia na competição nacional diante do Goianésia-GO em partida prevista para acontecer entre os dias 19 e 20 de setembro.
Já o Real Noroeste, que disputa a fase preliminar da competição, manteve seus treinamentos durante este período de pandemia do coronavírus. A diretoria entendeu que como todos os jogadores ficam confinados em dependências do clube, e que a cidade de Águia Branca é uma das menos afetadas pela doença, com duas mortes e 138 casos até a manhã deste sábado (18), os atletas podiam seguir treinando.
O Real recebe o Aquidauanense no dia 6 de setembro, no Rochão. O jogo de volta está marcado para o dia 13 do mesmo mês, em Mato Gosso do Sul. Se vencer o confronto, o time avança à primeira fase.

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Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

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