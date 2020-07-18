Secretário de Esportes diz que Capixabão volta a ser disputado em outubro

A disputa pelo tão desejado troféu de campeão do Capixabão começa neste sábado Crédito: Vitor Nicchio/Vitória FC

Fator fundamental para o retorno do esporte no Espírito Santo , os protocolos sanitários que deverão ser cumpridos pelos clubes, para que eles estejam aptos a retomarem suas atividades, serão anunciados em breve. Em relação ao retorno do Capixabão, o secretário de esportes Junior Abreu afirmou que a competição só volta em outubro.

“Estamos construindo os protocolos junto com a Federação e com a Sesa. A primeira etapa vai atender os times que vão disputar a Série D do Campeonato Brasileiro, já que a CBF marcou o início da competição para setembro. No segundo momento, vamos atender o retorno das Séries A e B do Campeonato Capixaba, competições que voltam a acontecer no final de outubro”, afirmou o secretário.

Junior Abreu garante que evitar o risco de contágio do coronavírus entre atletas e comissões técnicas é a prioridade. “Quanto mais cedo retornar o futebol, maior será o nível de exigência dos protocolos sanitários. Estamos atentos à Covid-19, o Espírito Santo já está entre os Estados que estão reduzindo os números da doença. Mas a gente acredita que no final de outubro vamos estar com a situação muito melhor do que estamos hoje. A Federação também está consciente disso. Vamos pensar na saúde e segurança dos jogadores e de todos os envolvidos”, pontuou.

VITÓRIA E REAL NOROESTE

Vitória e Real Noroeste representam o ES na Série D do Campeonato Brasileiro Crédito: Vitor Nicchio/Vitória FC

Representante do Espírito Santo garantido na primeira fase da Série D do Campeonato Brasileiro, o Vitória se prepara para voltar a treinar entre os dias 15 e 17 de agosto. O Alvianil estreia na competição nacional diante do Goianésia-GO em partida prevista para acontecer entre os dias 19 e 20 de setembro.