Retorno do futebol capixaba no mês de julho está descartado

Com a bola parada, times pequenos perdem fontes de renda e dificilmente vão conseguir sustentar seus elencos por muito tempo Crédito: Estrela/Divulgação

Entretanto, já foram iniciadas conversas que contemplam a elaboração de protocolos de vigilância sanitária para que os clubes e demais envolvidos possam tem noção de quais medidas serão necessárias quando treinos e jogos oficiais forem liberados. Mas nenhuma data de retomada das atividades foi estipulada.

"O retorno do Campeonato Capixaba em julho está descartado. E ainda não há previsão de retorno. Demos início às tratativas de elaboração de protocolo sanitários para o futebol, mas ainda sem estipular data de retorno. Por enquanto é isso que o cenário nos impõe", afirmou Gustavo Vieira, presidente da FES.

A primeira videoconferência da FES com a Gerência de Vigilância em Saúde da Sesa aconteceu na manhã da última sexta-feira (26). As conversar devem continuar nos próximos dias.

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