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Retorno do futebol capixaba no mês de julho está descartado

Entretanto, Federação de Futebol e Secretaria de Saúde já iniciaram conversas para a elaboração dos protocolos de vigilância sanitária

Públicado em 

29 jun 2020 às 17:35
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

Com a bola parada, times pequenos perdem fontes de renda e dificilmente vão conseguir sustentar seus elencos por muito tempo
Com a bola parada, times pequenos perdem fontes de renda e dificilmente vão conseguir sustentar seus elencos por muito tempo Crédito: Estrela/Divulgação
futebol capixaba continua sem uma data prevista para retomar suas atividades. Esse é o posicionamento da Federação de Futebol do Estado do Espírito Santo (FES) com base nas orientações da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), devido à pandemia do novo coronavírus, que ainda apresenta números preocupantes no Estado.
Entretanto, já foram iniciadas conversas que contemplam a elaboração de protocolos de vigilância sanitária para que os clubes e demais envolvidos possam tem noção de quais medidas serão necessárias quando treinos e jogos oficiais forem liberados. Mas nenhuma data de retomada das atividades foi estipulada.

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"O retorno do Campeonato Capixaba em julho está descartado. E ainda não há previsão de retorno. Demos início às tratativas de elaboração de protocolo sanitários para o futebol, mas ainda sem estipular data de retorno. Por enquanto é isso que o cenário nos impõe", afirmou Gustavo Vieira, presidente da FES.
A primeira videoconferência da FES com a Gerência de Vigilância em Saúde da Sesa aconteceu na manhã da última sexta-feira (26). As conversar devem continuar nos próximos dias.

FUTEBOL NO BRASIL 

Em território brasileiro, apenas o Campeonato Carioca voltou a ver a bola rolar. Em decisão precipitada, a Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj) e os clubes decidiram realizar as partidas em um momento que o Estado apresentava números preocupantes com relação à Covid-19. Em Santa Catarina, a Federação Catarinense de Futebol (FCF) já bateu o martelo que o Estadual voltar a ter jogos a partir do dia 08 de julho.
Já a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), após reunião com dirigentes de clubes da Série A, projetou, o início do Campeonato Brasileiro para o fim de semana de 8 e 9 de agosto. Com 38 rodadas mantidas, a edição do Brasileiro 2020 só vai terminar em fevereiro.

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Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

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